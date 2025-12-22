ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ по состоянию на утро 22 декабря. За минувшие сутки ликвидировано 1120 оккупантов, общие потери личного состава достигли 1 197 860 человек.
Силы обороны Украины продолжают уверенно утилизировать живую силу и технику врага. За минувшие сутки ликвидировано еще более тысячи захватчиков, а общее количество потерь личного состава армии РФ уверенно приближается к отметке в 1,2 миллиона человек. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
Несмотря на относительную стабильность в небе и на море, на суше продолжается интенсивная работа украинской артиллерии и операторов дронов. За последние сутки враг потерял:
- личного состава: +1 120 человек;
- артиллерийских систем: +10 единиц;
- БПЛА: +109 единиц;
- автотехники: +64 единицы.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.25 ориентировочно составили: личного состава – около 1 197 860 (+1 120) человек
Итоги в цифрах
По состоянию на сегодня общие потери техники оккупантов достигли впечатляющих показателей: 11 438 танков, 23 772 бронемашины и более 35 тысяч артсистем. Неизменными за сутки остались показатели потерь авиации (432 самолета) и средств ПВО. В Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий.
