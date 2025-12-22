ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 8762 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 18214 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 24599 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 33085 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 32885 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 44944 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 70039 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 78777 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45174 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38332 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
89%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины21 декабря, 19:28 • 6716 просмотра
Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис21 декабря, 19:45 • 2814 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21 декабря, 21:19 • 10366 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа02:55 • 5116 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 8910 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 22480 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 45201 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 78776 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 116289 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 85475 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Николас Мадуро
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 18219 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 20030 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 32239 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 54946 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 37895 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ по состоянию на утро 22 декабря. За минувшие сутки ликвидировано 1120 оккупантов, общие потери личного состава достигли 1 197 860 человек.

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают уверенно утилизировать живую силу и технику врага. За минувшие сутки ликвидировано еще более тысячи захватчиков, а общее количество потерь личного состава армии РФ уверенно приближается к отметке в 1,2 миллиона человек. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Несмотря на относительную стабильность в небе и на море, на суше продолжается интенсивная работа украинской артиллерии и операторов дронов. За последние сутки враг потерял:

  • личного состава: +1 120 человек;
    • артиллерийских систем: +10 единиц;
      • БПЛА: +109 единиц;
        • автотехники: +64 единицы.

          Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.25 ориентировочно составили: личного состава – около 1 197 860 (+1 120) человек 

          – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

          Итоги в цифрах

          По состоянию на сегодня общие потери техники оккупантов достигли впечатляющих показателей: 11 438 танков, 23 772 бронемашины и более 35 тысяч артсистем. Неизменными за сутки остались показатели потерь авиации (432 самолета) и средств ПВО. В Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий.

          Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ22.12.25, 03:25 • 8766 просмотров

          Степан Гафтко

          Война в Украине
          Война в Украине
          Украина