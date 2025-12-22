Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
Киев • УНН
В результате ночной атаки беспилотников на порт Тамань в Краснодарском крае существенные повреждения получили два причала и два судна. Площадь возгорания на отдельных участках достигала от 1000 до 1500 квадратных метров, что привело к эвакуации экипажей и персонала.
Ночная атака беспилотников на морской порт "Тамань" в Краснодарском крае оказалась значительно масштабнее, чем пытались представить местные власти изначально. Помимо пораженного трубопровода в поселке Волна, существенные повреждения получили два причала и два судна, находившиеся в акватории. Об этом сообщают росСМИ и местные российские власти, пишет УНН.
Подробности
В результате попаданий на причалах вспыхнули мощные пожары. По данным оперативного штаба Кубани, площадь возгорания на отдельных участках достигала от 1000 до 1500 квадратных метров. По состоянию на три часа ночи огонь не удавалось потушить.
Экипажи поврежденных кораблей и персонал порта были срочно эвакуированы. Российская сторона заявляет об отсутствии жертв, однако признает критический характер повреждений инфраструктуры, обеспечивающей перевалку топлива и аммиака.
Провал российской ПВО
Министерство обороны РФ традиционно отчиталось об "уничтожении" 23 беспилотников над Черным морем, однако кадры с места событий свидетельствуют о прямых попаданиях. Порт "Тамань" является одним из ключевых логистических узлов России на юге, и его вывод из строя существенно усложняет морской экспорт агрессора.
Украинское военное командование пока сохраняет режим тишины относительно операции, хотя западные мониторинговые ресурсы подтверждают остановку грузовых операций в терминале поселка Волна.
