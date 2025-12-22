$42.340.00
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
20:13 • 6426 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 18513 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 27531 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 28728 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 42401 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 67955 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 75482 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44623 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37858 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Дипломатка

Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В результате ночной атаки беспилотников на порт Тамань в Краснодарском крае существенные повреждения получили два причала и два судна. Площадь возгорания на отдельных участках достигала от 1000 до 1500 квадратных метров, что привело к эвакуации экипажей и персонала.

Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ

Ночная атака беспилотников на морской порт "Тамань" в Краснодарском крае оказалась значительно масштабнее, чем пытались представить местные власти изначально. Помимо пораженного трубопровода в поселке Волна, существенные повреждения получили два причала и два судна, находившиеся в акватории. Об этом сообщают росСМИ и местные российские власти, пишет УНН.

Подробности

В результате попаданий на причалах вспыхнули мощные пожары. По данным оперативного штаба Кубани, площадь возгорания на отдельных участках достигала от 1000 до 1500 квадратных метров. По состоянию на три часа ночи огонь не удавалось потушить.

В Ростове идет ко дну атакованный танкер "Валерий Горчаков": в сети появились фото21.12.25, 23:34 • 1738 просмотров

Экипажи поврежденных кораблей и персонал порта были срочно эвакуированы. Российская сторона заявляет об отсутствии жертв, однако признает критический характер повреждений инфраструктуры, обеспечивающей перевалку топлива и аммиака.

Провал российской ПВО

Министерство обороны РФ традиционно отчиталось об "уничтожении" 23 беспилотников над Черным морем, однако кадры с места событий свидетельствуют о прямых попаданиях. Порт "Тамань" является одним из ключевых логистических узлов России на юге, и его вывод из строя существенно усложняет морской экспорт агрессора.

Украинское военное командование пока сохраняет режим тишины относительно операции, хотя западные мониторинговые ресурсы подтверждают остановку грузовых операций в терминале поселка Волна.

Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов17.12.25, 10:46 • 27414 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира