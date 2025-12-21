В Ростове идет ко дну атакованный танкер "Валерий Горчаков": в сети появились фото
Киев • УНН
российский танкер "теневого флота", который 18 декабря был атакован беспилотниками, медленно идет ко дну. Новые фото, попавшие в сеть, свидетельствуют о частичном затоплении судна.
российский нефтяной танкер "Валерий Горчаков", который попал под удар в ночь на 18 декабря в порту Ростова-на-Дону, начал тонуть. Свежие снимки с места происшествия подтверждают критическое состояние судна: его кормовая часть почти полностью ушла под воду, погрузившись до уровня надстройки. Об этом пишет УНН.
Детали
Танкер находился у причала новошахтинского завода нефтепродуктов, когда был атакован (вероятно, реактивными беспилотниками).
По данным росСМИ и мониторинговых каналов, взрывы повлекли за собой серьезные разрушения: повреждены ходовая рубка и корпус, а в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, что привело к масштабному пожару.
Состояние судна
"Валерий Горчаков", построенный еще в 1969 году, входит в так называемый "теневой флот" РФ и находится под международными санкциями. Сейчас спасательные работы на судне не проводятся – поврежденный танкер лишь окружили защитными бонами, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.
Местные власти подтвердили факт поражения судна, однако долгое время пытались скрыть его название и степень повреждений.
