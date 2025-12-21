$42.340.00
В Ростове идет ко дну атакованный танкер "Валерий Горчаков": в сети появились фото

Киев • УНН

 • 146 просмотра

российский танкер "теневого флота", который 18 декабря был атакован беспилотниками, медленно идет ко дну. Новые фото, попавшие в сеть, свидетельствуют о частичном затоплении судна.

В Ростове идет ко дну атакованный танкер "Валерий Горчаков": в сети появились фото

российский нефтяной танкер "Валерий Горчаков", который попал под удар в ночь на 18 декабря в порту Ростова-на-Дону, начал тонуть. Свежие снимки с места происшествия подтверждают критическое состояние судна: его кормовая часть почти полностью ушла под воду, погрузившись до уровня надстройки. Об этом пишет УНН.

Детали

Танкер находился у причала новошахтинского завода нефтепродуктов, когда был атакован (вероятно, реактивными беспилотниками). 

ч. "Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российской техники на сотни миллионов долларов

По данным росСМИ и мониторинговых каналов, взрывы повлекли за собой серьезные разрушения: повреждены ходовая рубка и корпус, а в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, что привело к масштабному пожару.

Состояние судна

"Валерий Горчаков", построенный еще в 1969 году, входит в так называемый "теневой флот" РФ и находится под международными санкциями. Сейчас спасательные работы на судне не проводятся – поврежденный танкер лишь окружили защитными бонами, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.

Местные власти подтвердили факт поражения судна, однако долгое время пытались скрыть его название и степень повреждений.

ч. Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины

Степан Гафтко

