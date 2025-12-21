У ростові йде на дно атакований танкер "валерій горчаков": у мережі з'явилися фото
російський танкер "тіньового флоту", який 18 грудня був атакований безпілотниками, повільно іде на дно. Нові фото, які потрапили у мережу, свідчать про часткове затоплення судна.
російський нафтовий танкер "валерій горчаков", який потрапив під удар у ніч на 18 грудня в порту ростова-на-дону, почав тонути. Свіжі знімки з місця події підтверджують критичний стан судна: його кормова частина майже повністю пішла під воду, занурившись до рівня надбудови. Про це пише УНН.
Деталі
Танкер перебував біля причалу новошахтинського заводу нафтопродуктів, коли був атакований (ймовірно, реактивними безпілотниками).
За даними росЗМІ та моніторингових каналів, вибухи спричинили серйозні руйнування: пошкоджено ходову рубку та корпус, а в машинному і румпельному відділеннях утворилися пробоїни, що призвело до масштабної пожежі.
Стан судна
"валерій горчаков", збудований ще у 1969 році, входить до так званого "тіньового флоту" рф і перебуває під міжнародними санкціями.
Наразі рятувальні роботи на судні не проводяться – пошкоджений танкер лише оточили захисними бонами, щоб запобігти можливому розливу нафтопродуктів.
Місцева влада підтвердила факт ураження судна, проте довгий час намагалася приховати його назву та ступінь пошкоджень.
