У ростові йде на дно атакований танкер "валерій горчаков": у мережі з'явилися фото

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 2216 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 13319 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 23342 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 24818 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 39040 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 66360 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 72616 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44116 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37404 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 39304 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Популярнi новини
Тисячі людей зібралися на пляжі в Сіднеї, щоб вшанувати пам'ять жертв нападу на єврейський фестиваль21 грудня, 11:51 • 5342 перегляди
20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у ПокровськуVideo21 грудня, 12:02 • 5006 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto21 грудня, 13:13 • 13421 перегляди
У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає21 грудня, 13:14 • 6830 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 16003 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 16106 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 40207 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 17:00 • 72616 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 110973 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 81084 перегляди
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 16001 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 18028 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 30314 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 51821 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 35980 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
The Guardian

У ростові йде на дно атакований танкер "валерій горчаков": у мережі з'явилися фото

Київ • УНН

 • 28 перегляди

російський танкер "тіньового флоту", який 18 грудня був атакований безпілотниками, повільно іде на дно. Нові фото, які потрапили у мережу, свідчать про часткове затоплення судна.

У ростові йде на дно атакований танкер "валерій горчаков": у мережі з'явилися фото

російський нафтовий танкер "валерій горчаков", який потрапив під удар у ніч на 18 грудня в порту ростова-на-дону, почав тонути. Свіжі знімки з місця події підтверджують критичний стан судна: його кормова частина майже повністю пішла під воду, занурившись до рівня надбудови. Про це пише УНН.

Деталі

Танкер перебував біля причалу новошахтинського заводу нафтопродуктів, коли був атакований (ймовірно, реактивними безпілотниками). 

"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів18.12.25, 12:52 • 21621 перегляд

За даними росЗМІ та моніторингових каналів, вибухи спричинили серйозні руйнування: пошкоджено ходову рубку та корпус, а в машинному і румпельному відділеннях утворилися пробоїни, що призвело до масштабної пожежі.

Стан судна

"валерій горчаков", збудований ще у 1969 році, входить до так званого "тіньового флоту" рф і перебуває під міжнародними санкціями.

Наразі рятувальні роботи на судні не проводяться – пошкоджений танкер лише оточили захисними бонами, щоб запобігти можливому розливу нафтопродуктів.

Місцева влада підтвердила факт ураження судна, проте довгий час намагалася приховати його назву та ступінь пошкоджень.

Атаки на танкери "тіньового флоту" рф: у NYT назвали основну мету спецоперацій України21.12.25, 04:17 • 7580 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Ракетний комплекс "Панцир"
МіГ-31