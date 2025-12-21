Атаки на танкери "тіньового флоту" рф: у NYT назвали основну мету спецоперацій України

$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 12451 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 25261 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 28275 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 21133 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 21727 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 27909 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 31581 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25742 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24948 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20339 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Популярнi новини
Деякі партнери "притримують" ракети ППО попри потребу України: Зеленський назвав причину20 грудня, 17:12 • 3824 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 16863 перегляди
На трасі Київ-Чоп зіткнулися вісім автомобілів: є постраждаліPhotoVideo20 грудня, 18:04 • 9296 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 5730 перегляди
Орбан порівняв Каю Каллас із Гітлером та Наполеоном21:00 • 5088 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 16896 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 28266 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 88763 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 63175 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 71284 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 3662 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 5784 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр20 грудня, 16:09 • 23970 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 20714 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 33819 перегляди
Атаки на танкери "тіньового флоту" рф: у NYT назвали основну мету спецоперацій України

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Метою атак України на танкери "тіньового флоту" рф є підвищення ризиків і вартості перевезень, а також тиск на партнерів росії. Україна буде проводити "рішучу політику" щодо атак на танкери, які прямують за нафтою до російських портів.

Атаки на танкери "тіньового флоту" рф: у NYT назвали основну мету спецоперацій України

Метою атаки України на танкери "тіньового флоту" рф є не стільки його фізичне знищення, скільки підвищення ризиків і вартості перевезень, зростання страхових тарифів та тиск на партнерів росії. Про це пише New York Times, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що нафтовий бізнес підживлює економіку росії та її війну, і протягом усього конфлікту Захід намагався обмежити його прибутки за допомогою санкцій.

Немає грошей - немає військової машини

- сказав Бенджамін Єнсен з Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

У свою чергу керівник групи моніторингу "тіньового флоту" Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко запевнив, що "Україна проводитиме рішучу політику" щодо атак на російські танкери.

Тобто, ми вдаримо по кожному, хто їде до новоросійська чи інших російських портів за нафтою – ще до того, як вони отримають цю нафту

- сказав Клименко.

Видання додає, що ці удари є чітким сигналом як москві, так і Європі - або посилення санкцій, або зростання ризиків для судноплавства.

Нагадаємо

Днями СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" рф у нейтральних водах Середземного моря. В результаті атаки танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Танкер "валерій горчаков" з російського "тіньового флоту" вражено в порту ростова-на-дону: є загиблі18.12.25, 08:52 • 6217 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
The New York Times
Служба безпеки України
Україна