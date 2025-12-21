Атаки на танкери "тіньового флоту" рф: у NYT назвали основну мету спецоперацій України
Київ • УНН
Метою атак України на танкери "тіньового флоту" рф є підвищення ризиків і вартості перевезень, а також тиск на партнерів росії. Україна буде проводити "рішучу політику" щодо атак на танкери, які прямують за нафтою до російських портів.
Метою атаки України на танкери "тіньового флоту" рф є не стільки його фізичне знищення, скільки підвищення ризиків і вартості перевезень, зростання страхових тарифів та тиск на партнерів росії. Про це пише New York Times, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що нафтовий бізнес підживлює економіку росії та її війну, і протягом усього конфлікту Захід намагався обмежити його прибутки за допомогою санкцій.
Немає грошей - немає військової машини
У свою чергу керівник групи моніторингу "тіньового флоту" Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко запевнив, що "Україна проводитиме рішучу політику" щодо атак на російські танкери.
Тобто, ми вдаримо по кожному, хто їде до новоросійська чи інших російських портів за нафтою – ще до того, як вони отримають цю нафту
Видання додає, що ці удари є чітким сигналом як москві, так і Європі - або посилення санкцій, або зростання ризиків для судноплавства.
Нагадаємо
Днями СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" рф у нейтральних водах Середземного моря. В результаті атаки танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.
