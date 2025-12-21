Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины

$42.340.00
20 декабря, 17:28 • 12461 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 25290 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 28301 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 21151 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 21743 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 27921 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 31594 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25745 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24951 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20341 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 16922 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 28307 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 88780 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 63187 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 71296 просмотра
Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Целью атак Украины на танкеры "теневого флота" РФ является повышение рисков и стоимости перевозок, а также давление на партнеров России. Украина будет проводить "решительную политику" в отношении атак на танкеры, направляющиеся за нефтью в российские порты.

Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины

Целью атаки Украины на танкеры "теневого флота" РФ является не столько его физическое уничтожение, сколько повышение рисков и стоимости перевозок, рост страховых тарифов и давление на партнеров России. Об этом пишет New York Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что нефтяной бизнес подпитывает экономику России и ее войну, и на протяжении всего конфликта Запад пытался ограничить его доходы с помощью санкций.

Нет денег - нет военной машины

- сказал Бенджамин Йенсен из Центра стратегических и международных исследований.

В свою очередь руководитель группы мониторинга "теневого флота" Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко заверил, что "Украина будет проводить решительную политику" в отношении атак на российские танкеры.

То есть, мы ударим по каждому, кто едет в Новороссийск или другие российские порты за нефтью – еще до того, как они получат эту нефть

- сказал Клименко.

Издание добавляет, что эти удары являются четким сигналом как Москве, так и Европе - либо усиление санкций, либо рост рисков для судоходства.

Напомним

На днях СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в нейтральных водах Средиземного моря. В результате атаки танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

Танкер "валерий горчаков" из российского "теневого флота" поражен в порту ростова-на-дону: есть погибшие18.12.25, 08:52 • 6217 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
The New York Times
Служба безопасности Украины
Украина