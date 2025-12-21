Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины
Киев • УНН
Целью атак Украины на танкеры "теневого флота" РФ является повышение рисков и стоимости перевозок, а также давление на партнеров России. Украина будет проводить "решительную политику" в отношении атак на танкеры, направляющиеся за нефтью в российские порты.
Целью атаки Украины на танкеры "теневого флота" РФ является не столько его физическое уничтожение, сколько повышение рисков и стоимости перевозок, рост страховых тарифов и давление на партнеров России. Об этом пишет New York Times, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что нефтяной бизнес подпитывает экономику России и ее войну, и на протяжении всего конфликта Запад пытался ограничить его доходы с помощью санкций.
Нет денег - нет военной машины
В свою очередь руководитель группы мониторинга "теневого флота" Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко заверил, что "Украина будет проводить решительную политику" в отношении атак на российские танкеры.
То есть, мы ударим по каждому, кто едет в Новороссийск или другие российские порты за нефтью – еще до того, как они получат эту нефть
Издание добавляет, что эти удары являются четким сигналом как Москве, так и Европе - либо усиление санкций, либо рост рисков для судоходства.
Напомним
На днях СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в нейтральных водах Средиземного моря. В результате атаки танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.
