СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря

Ексклюзив
09:00 • 11918 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 14297 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 14740 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 18892 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 21946 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 19292 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 18019 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21394 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 30265 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 42453 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Популярнi новини
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 14909 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 11328 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД19 грудня, 03:53 • 16334 перегляди
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії05:23 • 3838 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 5422 перегляди
Публікації
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 456 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 11918 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 42453 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 32667 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 50573 перегляди
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 50865 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 34940 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 33727 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 40249 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 45314 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави.

СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря

СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" рф у нейтральних водах Середземного моря, повідомили УНН джерела у спецслужбі.

Деталі

Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави.

За даними співрозмовника УНН, "за результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря "Альфа" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" рф "QENDIL"".

У момент спецоперації російський корабель, як повідомило джерело, не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

"рф використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни - це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

За даними співрозмовника, у результаті атаки танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі15.12.25, 15:53 • 3641 перегляд

Павло Башинський

