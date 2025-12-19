СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря
Київ • УНН
Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави.
СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" рф у нейтральних водах Середземного моря, повідомили УНН джерела у спецслужбі.
Деталі
За даними співрозмовника УНН, "за результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря "Альфа" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" рф "QENDIL"".
У момент спецоперації російський корабель, як повідомило джерело, не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.
"рф використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни - це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.
За даними співрозмовника, у результаті атаки танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.
