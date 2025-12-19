СБУ впервые поразила танкер российского "теневого флота" в нейтральных водах Средиземного моря
Киев • УНН
Служба безопасности Украины провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тыс. км от территории нашего государства.
СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" рф в нейтральных водах Средиземного моря, сообщили УНН источники в спецслужбе.
Детали
По данным собеседника УНН, "по результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" рф "QENDIL"".
В момент спецоперации российский корабль, как сообщил источник, не перевозил никакого груза, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.
"рф использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны - это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", - отметил информированный источник в СБУ.
По данным собеседника, в результате атаки танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.
