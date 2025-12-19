СБУ впервые поразила танкер российского "теневого флота" в нейтральных водах Средиземного моря

$42.340.00
Эксклюзив
09:00 • 12454 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 14770 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 15134 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 19274 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 22256 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 19437 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 18129 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21426 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 30319 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с Молдовой
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 42826 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 12434 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 42811 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 50911 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского "теневого флота" в нейтральных водах Средиземного моря

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Служба безопасности Украины провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тыс. км от территории нашего государства.

СБУ впервые поразила танкер российского "теневого флота" в нейтральных водах Средиземного моря

СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" рф в нейтральных водах Средиземного моря, сообщили УНН источники в спецслужбе.

Детали

Служба безопасности Украины провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тыс. км от территории нашего государства.

По данным собеседника УНН, "по результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" рф "QENDIL"".

В момент спецоперации российский корабль, как сообщил источник, не перевозил никакого груза, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.

"рф использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны - это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", - отметил информированный источник в СБУ.

По данным собеседника, в результате атаки танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море15.12.25, 15:53 • 3643 просмотра

Павел Башинский

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина