Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море

Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", работающие в Каспийском море. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

На этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступления нефтедолларов в бюджет рф, а соответственно — и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не находится в безопасности независимо от места его расположения - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

11 и 12 декабря дроны СБУ уже поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.