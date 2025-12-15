Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море

$42.190.08
Эксклюзив
13:38 • 1472 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 7116 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 12674 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 15734 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 17367 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 19127 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18084 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18814 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24529 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33423 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу15 декабря, 04:27 • 11465 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 21020 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 26884 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 12727 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 10977 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 1240 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 11038 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 73209 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 89698 просмотра
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Херсонская область
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 19924 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 37276 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 38714 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 43201 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 77937 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
Отопление

Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Дальнобойные дроны СБУ в третий раз за неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "лукойл-нижневолжскнефть" в Каспийском море. Повреждено оборудование на месторождении имени Корчагина, что остановило производственные процессы.

Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море

Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", работающие в Каспийском море. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

На этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступления нефтедолларов в бюджет рф, а соответственно — и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не находится в безопасности независимо от места его расположения

- сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

11 и 12 декабря дроны СБУ уже поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина