Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі: виробничі процеси призупинено

$42.270.01
49.520.30
ukenru
18:15 • 1192 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 4148 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 12342 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 18463 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 22510 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 34040 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 27710 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22919 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23032 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24046 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
87%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12 грудня, 09:01 • 22945 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 19185 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті12 грудня, 11:30 • 15296 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12 грудня, 12:07 • 21428 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 17636 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals17:56 • 1834 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 22510 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 17707 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 34040 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 71578 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Ларрі Фінк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Донецька область
Село
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 17707 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 19247 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 49006 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 43493 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 48286 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Ту-95

Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі: виробничі процеси призупинено

Київ • УНН

 • 174 перегляди

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі: виробничі процеси призупинено

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Крім того, було уражено іншу платформу - ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" і працюють у Каспійському морі. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у рф та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету рф від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів — це сигнал рф, що доки триває її агресія, "бавовна" палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну 

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

Сили спеціальних операцій Збройних сил України розповіли деталі операції у Каспійському морі.

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Служба безпеки України