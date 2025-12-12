Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі: виробничі процеси призупинено
Київ • УНН
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Крім того, було уражено іншу платформу - ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" і працюють у Каспійському морі. Про це пише УНН з посиланням на джерела.
Деталі
За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.
Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у рф та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.
СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету рф від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів — це сигнал рф, що доки триває її агресія, "бавовна" палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну
Нагадаємо
Сили спеціальних операцій Збройних сил України розповіли деталі операції у Каспійському морі.