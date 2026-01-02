росіяни вдарили дронами по лікарні на Чернігівщині: показали наслідки

$42.170.18
1 січня, 13:04 • 38465 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 59337 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 47754 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 45653 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 157622 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 157186 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 53827 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45225 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38152 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30728 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Ексклюзиви
Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: перші подробиці1 січня, 21:59 • 4524 перегляди
росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна1 січня, 22:32 • 10602 перегляди
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні1 січня, 23:07 • 16725 перегляди
Атака на Запоріжжя: ворог задав 9 ударів, у місті виникла ще одна пожежаPhoto1 січня, 23:39 • 6462 перегляди
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи2 січня, 01:26 • 8834 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 26833 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 44539 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 157583 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 88190 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 113250 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Венесуела
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 27648 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 36353 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 37031 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 88190 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 36045 перегляди
росіяни вдарили дронами по лікарні на Чернігівщині: показали наслідки

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Російські війська вчора ввечері атакували Семенівку безпілотниками, пошкодивши міську лікарню, службові авто, гаражі та харчоблок. Також вночі "герань" влучила в лісництво у Корюківському районі, спричинивши пожежу господарчої споруди.

росіяни вдарили дронами по лікарні на Чернігівщині: показали наслідки

У Чернігівській області вдарили дронами по міській лікарні у Семенівці, пошкоджено службові автомобілі, гаражі та харчоблок, зачепило і багатоповерхівку, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Учора ввечері росіяни декілька разів атакували Семенівку безпілотниками. Був удар "геранями" по Семенівській міській лікарні. Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок

- написав Чаус.

З його слів, на місці влучання виникла пожежа - її загасили.

"Через удар "молнії" пошкоджені вікна в 5-поверхівці", - додав голова ОВА.

Інформація про постраждалих не надходила, повідомили у ГУНП в області, показавши наслідки.

"Уночі "герань" поцілила по території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити", - вказав Чаус.

Усього минулої доби, за його даними, по Чернігівщині було 27 ворожих обстрілів, 50 вибухів.

Над Україною за ніч знешкодили 86 зі 116 запущених рф дронів02.01.26, 08:41 • 1368 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Чернігівська область
Шахед-136