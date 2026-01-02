росіяни вдарили дронами по лікарні на Чернігівщині: показали наслідки

У Чернігівській області вдарили дронами по міській лікарні у Семенівці, пошкоджено службові автомобілі, гаражі та харчоблок, зачепило і багатоповерхівку, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Учора ввечері росіяни декілька разів атакували Семенівку безпілотниками. Був удар "геранями" по Семенівській міській лікарні. Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок - написав Чаус.

З його слів, на місці влучання виникла пожежа - її загасили.

"Через удар "молнії" пошкоджені вікна в 5-поверхівці", - додав голова ОВА.

Інформація про постраждалих не надходила, повідомили у ГУНП в області, показавши наслідки.

"Уночі "герань" поцілила по території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити", - вказав Чаус.

Усього минулої доби, за його даними, по Чернігівщині було 27 ворожих обстрілів, 50 вибухів.

