россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: показали последствия

В Черниговской области ударили дронами по городской больнице в Семеновке, повреждены служебные автомобили, гаражи и пищеблок, задело и многоэтажку, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Вчера вечером россияне несколько раз атаковали Семеновку беспилотниками. Был удар "геранями" по Семеновской городской больнице. Предварительно, уничтожены три служебных автомобиля, гаражи и хозяйственные помещения, поврежден пищеблок - написал Чаус.

По его словам, на месте попадания возник пожар - его потушили.

"Из-за удара "молнии" повреждены окна в 5-этажке", - добавил глава ОВА.

Информация о пострадавших не поступала, сообщили в ГУНП в области, показав последствия.

"Ночью "герань" попала по территории одного из лесничеств в Корюковском районе. Загорелась хозяйственная постройка. Огонь удалось потушить", - указал Чаус.

Всего за прошедшие сутки, по его данным, по Черниговщине было 27 вражеских обстрелов, 50 взрывов.

