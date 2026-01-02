$42.170.18
1 января, 13:04 • 38855 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 60216 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 48380 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 46260 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 158835 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 157793 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 54029 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 45296 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38193 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30753 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: показали последствия

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Российские войска вчера вечером атаковали Семеновку беспилотниками, повредив городскую больницу, служебные автомобили, гаражи и пищеблок. Также ночью "герань" попала в лесничество в Корюковском районе, вызвав пожар хозяйственной постройки.

россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: показали последствия

В Черниговской области ударили дронами по городской больнице в Семеновке, повреждены служебные автомобили, гаражи и пищеблок, задело и многоэтажку, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Вчера вечером россияне несколько раз атаковали Семеновку беспилотниками. Был удар "геранями" по Семеновской городской больнице. Предварительно, уничтожены три служебных автомобиля, гаражи и хозяйственные помещения, поврежден пищеблок

- написал Чаус.

По его словам, на месте попадания возник пожар - его потушили.

"Из-за удара "молнии" повреждены окна в 5-этажке", - добавил глава ОВА.

Информация о пострадавших не поступала, сообщили в ГУНП в области, показав последствия.

"Ночью "герань" попала по территории одного из лесничеств в Корюковском районе. Загорелась хозяйственная постройка. Огонь удалось потушить", - указал Чаус.

Всего за прошедшие сутки, по его данным, по Черниговщине было 27 вражеских обстрелов, 50 взрывов.

Над Украиной за ночь обезвредили 86 из 116 запущенных рф дронов02.01.26, 08:41 • 1470 просмотров

Юлия Шрамко

