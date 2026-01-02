россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска вчера вечером атаковали Семеновку беспилотниками, повредив городскую больницу, служебные автомобили, гаражи и пищеблок. Также ночью "герань" попала в лесничество в Корюковском районе, вызвав пожар хозяйственной постройки.
В Черниговской области ударили дронами по городской больнице в Семеновке, повреждены служебные автомобили, гаражи и пищеблок, задело и многоэтажку, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Вчера вечером россияне несколько раз атаковали Семеновку беспилотниками. Был удар "геранями" по Семеновской городской больнице. Предварительно, уничтожены три служебных автомобиля, гаражи и хозяйственные помещения, поврежден пищеблок
По его словам, на месте попадания возник пожар - его потушили.
"Из-за удара "молнии" повреждены окна в 5-этажке", - добавил глава ОВА.
Информация о пострадавших не поступала, сообщили в ГУНП в области, показав последствия.
"Ночью "герань" попала по территории одного из лесничеств в Корюковском районе. Загорелась хозяйственная постройка. Огонь удалось потушить", - указал Чаус.
Всего за прошедшие сутки, по его данным, по Черниговщине было 27 вражеских обстрелов, 50 взрывов.
