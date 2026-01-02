Над Украиной за ночь обезвредили 86 из 116 запущенных рф дронов

россия ночью выпустила по Украине 116 дронов, 86 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 23 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 января (с 18:00 1 января) враг атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 27 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожар