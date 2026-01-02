Над Украиной за ночь обезвредили 86 из 116 запущенных рф дронов
Киев • УНН
россия ночью выпустила по Украине 116 ударных БПЛА, из которых 86 были сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 27 дронов на 23 локациях.
россия ночью выпустила по Украине 116 дронов, 86 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 23 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 января (с 18:00 1 января) враг атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 27 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожар02.01.26, 01:39 • 4440 просмотров