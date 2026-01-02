Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожар
В результате ночной вражеской атаки на Запорожье 2 января произошел еще один пожар. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о 9 ударах, воздушная тревога продолжается.
В результате вражеской атаки на Запорожье в ночь на пятницу, 2 января, произошел еще один пожар. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Предварительно, 9 ударов нанес враг по Запорожью. И воздушная тревога продолжается по всей территории области. Берегите себя и своих близких
Напомним
Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье беспилотниками, что привело к возгоранию.
