Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожар

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 29348 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 39536 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 35905 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 34561 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 134450 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 135210 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 48074 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 42409 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36465 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29446 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.6м/с
74%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине начал действовать новый порядок подготовки офицеров запаса1 января, 15:09 • 6202 просмотра
Получали взятки за голосование в Раде: суд применил к подозреваемым меры пресечения1 января, 15:10 • 4082 просмотра
Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила1 января, 15:37 • 12638 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 15499 просмотра
«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета18:47 • 7058 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 15557 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 36430 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 134444 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 78352 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 106263 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Гуляйполе
Волчанск
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 24011 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 32181 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 33016 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 78358 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 32393 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
ТикТок
YouTube
Truth Social

Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожар

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В результате ночной вражеской атаки на Запорожье 2 января произошел еще один пожар. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о 9 ударах, воздушная тревога продолжается.

Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожар

В результате вражеской атаки на Запорожье в ночь на пятницу, 2 января, произошел еще один пожар. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Предварительно, 9 ударов нанес враг по Запорожью. И воздушная тревога продолжается по всей территории области. Берегите себя и своих близких

- призвал Федоров.

Напомним

Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье беспилотниками, что привело к возгоранию.

Атака на Запорожье: число раненых возросло до пяти31.12.25, 23:59 • 15487 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Запорожье