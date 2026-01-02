Атака на Запоріжжя: ворог задав 9 ударів, у місті виникла ще одна пожежа

$42.350.03
1 січня, 13:04 • 29388 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 39628 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 35971 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 34623 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 134560 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 135279 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 48102 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42414 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36468 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29449 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
В Україні почав діяти новий порядок підготовки офіцерів запасу1 січня, 15:09 • 6346 перегляди
Без шампанського та коньяку: для українського вина та іншого алкоголю запрацювали нові правила1 січня, 15:37 • 12708 перегляди
Україна відзначає 117-ту річницю з дня народження Степана Бандери: де відбулись церемоніїPhoto1 січня, 16:02 • 5426 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради17:58 • 15619 перегляди
"6-7" визнано найдратівливішим сленгом 2025 року за версією американського університету18:47 • 7202 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради17:58 • 15628 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 36479 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 134560 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 78409 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 106310 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 24026 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 32199 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 33034 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 78409 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 32408 перегляди
Атака на Запоріжжя: ворог задав 9 ударів, у місті виникла ще одна пожежа

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя 2 січня сталася ще одна пожежа. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про 9 ударів, повітряна тривога триває.

Атака на Запоріжжя: ворог задав 9 ударів, у місті виникла ще одна пожежа

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на п'ятницю, 2 січня, сталася ще одна пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Попередньо, 9 ударів завдав ворог по Запоріжжю. Та повітряна тривога продовжується по всій території області. Бережіть себе та своїх близьких

- закликав Федоров.

Нагадаємо

Пізно ввечері 1 січня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками, що спричинило займання.

Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'яти31.12.25, 23:59 • 15491 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Запоріжжя