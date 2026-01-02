Атака на Запоріжжя: ворог задав 9 ударів, у місті виникла ще одна пожежа

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на п'ятницю, 2 січня, сталася ще одна пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Попередньо, 9 ударів завдав ворог по Запоріжжю. Та повітряна тривога продовжується по всій території області. Бережіть себе та своїх близьких - закликав Федоров.

Нагадаємо

Пізно ввечері 1 січня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками, що спричинило займання.

Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'яти