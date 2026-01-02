Атака на Запоріжжя: ворог задав 9 ударів, у місті виникла ще одна пожежа
Київ • УНН
Внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя 2 січня сталася ще одна пожежа. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про 9 ударів, повітряна тривога триває.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на п'ятницю, 2 січня, сталася ще одна пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Попередньо, 9 ударів завдав ворог по Запоріжжю. Та повітряна тривога продовжується по всій території області. Бережіть себе та своїх близьких
Нагадаємо
Пізно ввечері 1 січня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками, що спричинило займання.
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'яти31.12.25, 23:59 • 15491 перегляд