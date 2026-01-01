Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: перші подробиці
Київ • УНН
Пізно ввечері 1 січня росіяни атакували Запоріжжя двома ударними БпЛА, що спричинило займання. Атака відбулася по Вознесенівському району.
Пізно ввечері 1 січня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, 2 ворожих БпЛА ударного типу прямували в напрямку Вознесенівського району Запоріжжя.
росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях
Згодом він додав, що 2 БпЛА ударного типу рухаються в бік Вознесенівського р-ну м. Запоріжжя.
Нагадаємо
Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя в новорічну ніч п'ятеро людей отримали поранення, серед них 15-річний хлопець.
