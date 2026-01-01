$42.350.03
ukenru
1 січня, 13:04 • 28183 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 36741 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 33961 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 32727 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 131164 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 132482 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 47184 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42023 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36224 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29227 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: перші подробиці

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Пізно ввечері 1 січня росіяни атакували Запоріжжя двома ударними БпЛА, що спричинило займання. Атака відбулася по Вознесенівському району.

Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: перші подробиці

Пізно ввечері 1 січня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, 2 ворожих БпЛА ударного типу прямували в напрямку Вознесенівського району Запоріжжя.

росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях

- написав Федоров.

Згодом він додав, що 2 БпЛА ударного типу рухаються в бік Вознесенівського р-ну м. Запоріжжя.

Нагадаємо

Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя в новорічну ніч п'ятеро людей отримали поранення, серед них 15-річний хлопець.

Ворожа атака по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі31.12.25, 14:28 • 2548 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Новий рік
Повітряна тривога
Війна в Україні
Запоріжжя