Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: перші подробиці

Пізно ввечері 1 січня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, 2 ворожих БпЛА ударного типу прямували в напрямку Вознесенівського району Запоріжжя.

росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях - написав Федоров.

Згодом він додав, що 2 БпЛА ударного типу рухаються в бік Вознесенівського р-ну м. Запоріжжя.

Нагадаємо

Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя в новорічну ніч п'ятеро людей отримали поранення, серед них 15-річний хлопець.

