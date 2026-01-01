Враг атаковал Запорожье беспилотниками: первые подробности

Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье беспилотниками. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, 2 вражеских БПЛА ударного типа направлялись в сторону Вознесеновского района Запорожья.

россияне бьют по областному центру. Есть возгорание. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах - написал Федоров.

Впоследствии он добавил, что 2 БПЛА ударного типа движутся в сторону Вознесеновского р-на г. Запорожья.

Напомним

В результате атаки российских войск на Запорожье в новогоднюю ночь пять человек получили ранения, среди них 15-летний парень.

