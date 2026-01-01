Враг атаковал Запорожье беспилотниками: первые подробности
Киев • УНН
Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье двумя ударными БПЛА, что привело к возгоранию. Атака произошла по Вознесеновскому району.
Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье беспилотниками. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, 2 вражеских БПЛА ударного типа направлялись в сторону Вознесеновского района Запорожья.
россияне бьют по областному центру. Есть возгорание. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах
Впоследствии он добавил, что 2 БПЛА ударного типа движутся в сторону Вознесеновского р-на г. Запорожья.
Напомним
В результате атаки российских войск на Запорожье в новогоднюю ночь пять человек получили ранения, среди них 15-летний парень.
Вражеская атака по Запорожью: в городе вспыхнули пожары31.12.25, 14:28 • 2550 просмотров