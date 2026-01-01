$42.350.03
1 января, 13:04 • 28333 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 37088 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 34213 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 32961 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 131677 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 132966 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 47323 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 42100 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36268 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29269 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Архив

Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Враг атаковал Запорожье беспилотниками: первые подробности

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье двумя ударными БПЛА, что привело к возгоранию. Атака произошла по Вознесеновскому району.

Враг атаковал Запорожье беспилотниками: первые подробности

Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье беспилотниками. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, 2 вражеских БПЛА ударного типа направлялись в сторону Вознесеновского района Запорожья.

россияне бьют по областному центру. Есть возгорание. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах

- написал Федоров.

Впоследствии он добавил, что 2 БПЛА ударного типа движутся в сторону Вознесеновского р-на г. Запорожья.

Напомним

В результате атаки российских войск на Запорожье в новогоднюю ночь пять человек получили ранения, среди них 15-летний парень.

Вражеская атака по Запорожью: в городе вспыхнули пожары31.12.25, 14:28 • 2550 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Новый год
Воздушная тревога
Война в Украине
Запорожье