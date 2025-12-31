Вражеская атака по Запорожью: в городе вспыхнули пожары
Киев • УНН
В Запорожье зафиксировано несколько очагов возгорания после вражеского обстрела. По предварительным данным, пострадавших нет.
В результате вражеской атаки по Запорожью произошло несколько пожаров. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В результате обстрела в городе зафиксировано несколько очагов возгорания. Информации о погибших или раненых по состоянию на данный момент не поступало.
Тревога длится уже несколько часов. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Напомним
На фронтах российско-украинской войны зафиксировано 149 боевых столкновений 30 декабря. Враг нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 3495 обстрелов и 5791 удар дронами-камикадзе.