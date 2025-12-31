Ворожа атака по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі
Київ • УНН
У Запоріжжі зафіксовано кілька осередків загоряння після ворожого обстрілу. За попередніми даними, постраждалих немає.
Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю сталося кілька пожеж. За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У результаті обстрілу в місті зафіксовано кілька осередків загоряння. Інформації про загиблих чи поранених станом на цей момент не надходило.
Тривога триває уже кілька годин. До відбою залишайтеся у безпечних місцях
Нагадаємо
На фронтах російсько-української війни зафіксовано 149 бойових зіткнень 30 грудня. Ворог завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 3495 обстрілів та 5791 удар дронами-камікадзе.