Ворожа атака по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі

Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю сталося кілька пожеж. За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

У результаті обстрілу в місті зафіксовано кілька осередків загоряння. Інформації про загиблих чи поранених станом на цей момент не надходило.

Тривога триває уже кілька годин. До відбою залишайтеся у безпечних місцях - наголошується у дописі.

Нагадаємо

На фронтах російсько-української війни зафіксовано 149 бойових зіткнень 30 грудня. Ворог завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 3495 обстрілів та 5791 удар дронами-камікадзе.