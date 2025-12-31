$42.220.15
30 грудня, 18:06
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 46761 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 34127 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 30581 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 29129 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 20883 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19407 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24035 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 40056 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22969 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
149 бойових зіткнень на фронті: ворог завдав 58 авіаударів та 3495 обстрілів в останній день 2025 року

Київ • УНН

 • 42 перегляди

На фронтах російсько-української війни зафіксовано 149 бойових зіткнень 30 грудня. Ворог завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 3495 обстрілів та 5791 удар дронами-камікадзе.

149 бойових зіткнень на фронті: ворог завдав 58 авіаударів та 3495 обстрілів в останній день 2025 року

У останній день 2025 року на фронтах російсько-української війни зафіксовано 149 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Вчора, 30 грудня, противник завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 з реактивних систем залпового вогню та 5791 ударів дронами-камікадзе.

Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Бойкове, Різдвянка, Воздвижівка, Святопетрівка, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області.

Авіація та артилерія Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БПЛА.

Ситуація на фронтах виглядає наступним чином:

На Північно–Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник завдав три авіаційні удари, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 68 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Добропілля, Олександрограду й Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 24 спроби ворога просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 31 грудня російські війська атакували Україну 127 ударними БПЛА різних типів. Сили оборони збили або придушили 101 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Євген Устименко

Війна в Україні
Новий рік
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Запоріжжя
Куп'янськ