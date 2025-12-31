101 зі 127 російських дронів знешкодили над Україною

росія вночі вдарила по Україні 127 дронами, 101 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 грудня (з 18:00 30 грудня) противник атакував 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота, зазначили у ПС ЗСУ.

У переддень Нового року російські війська втратили 1000 солдатів та 552 БпЛА: Генштаб уточнив дані про втрати ворога