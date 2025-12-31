$42.220.15
30 грудня, 18:06 • 17249 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 44744 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 32902 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 29458 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 28267 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 20524 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19133 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23952 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 39097 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22905 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
101 зі 127 російських дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Вночі 31 грудня російські війська атакували Україну 127 ударними БпЛА різних типів. Сили оборони збили або придушили 101 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

101 зі 127 російських дронів знешкодили над Україною

росія вночі вдарила по Україні 127 дронами, 101 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 грудня (з 18:00 30 грудня) противник атакував 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота, зазначили у ПС ЗСУ.

У переддень Нового року російські війська втратили 1000 солдатів та 552 БпЛА: Генштаб уточнив дані про втрати ворога31.12.25, 07:44 • 722 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна