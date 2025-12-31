101 зі 127 російських дронів знешкодили над Україною
Київ • УНН
Вночі 31 грудня російські війська атакували Україну 127 ударними БпЛА різних типів. Сили оборони збили або придушили 101 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі вдарила по Україні 127 дронами, 101 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 грудня (з 18:00 30 грудня) противник атакував 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях
Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота, зазначили у ПС ЗСУ.
