У переддень Нового року російські війська втратили 1000 солдатів та 552 БпЛА: Генштаб уточнив дані про втрати ворога

30 грудня, 18:06 • 15888 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 40507 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 30771 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 27548 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 26822 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 19927 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 18677 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23834 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 37436 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22806 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 10307 перегляди
У Житомирі неповнолітню пацієнтку прив'язували та били у лікарні, поліція на повідомлення про катування не реагувала - Лубінець30 грудня, 20:05 • 3858 перегляди
Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається30 грудня, 20:30 • 12005 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto01:06 • 15502 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят01:42 • 7250 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 38233 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 41695 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 37435 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 64182 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 62592 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Мелітополь
Брянська область
Війшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 10485 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 40532 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 22566 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 34261 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 47473 перегляди
Опалення
Техніка
TikTok
Соціальна мережа
Шахед-136

У переддень Нового року російські війська втратили 1000 солдатів та 552 БпЛА: Генштаб уточнив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 40 перегляди

За добу 30 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів та 552 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.25 орієнтовно становлять 1207910 осіб.

У переддень Нового року російські війська втратили 1000 солдатів та 552 БпЛА: Генштаб уточнив дані про втрати ворога

За добу 30 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів та 552 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1207910 (+1000) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11481 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23845 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 35642 (+33)
          • РСЗВ ‒ 1586 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1266 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 97684 (+552)
                    • крилаті ракети ‒ 4136 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 72247 (+127)
                            • спеціальна техніка ‒ 4035 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, БпЛА оперативно-тактичного рівня, автомобільна та спеціальна техніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі

                              - вказали у Генштабі.

                              Додамо, що, згідно з уточненими даними військових, втрати ворога станом на 31.12.2025 порівняно з 30.12.2025 збільшилися на 3400 осіб.

                              Нагадаємо

                              Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.

                              путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27.12.25, 20:44 • 10852 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна