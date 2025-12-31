У переддень Нового року російські війська втратили 1000 солдатів та 552 БпЛА: Генштаб уточнив дані про втрати ворога

За добу 30 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів та 552 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1207910 (+1000) осіб ліквідовано

танків ‒ 11481 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 23845 (+4)

артилерійських систем ‒ 35642 (+33)

РСЗВ ‒ 1586 (+1)

засоби ППО ‒ 1266 (0)

літаків ‒ 434 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 97684 (+552)

крилаті ракети ‒ 4136 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 72247 (+127)

спеціальна техніка ‒ 4035 (+1)

Дані уточнюються.

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, БпЛА оперативно-тактичного рівня, автомобільна та спеціальна техніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі - вказали у Генштабі.

Додамо, що, згідно з уточненими даними військових, втрати ворога станом на 31.12.2025 порівняно з 30.12.2025 збільшилися на 3400 осіб.

Нагадаємо

Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.

путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають