В канун Нового года российские войска потеряли 1000 солдат и 552 БПЛА: Генштаб уточнил данные о потерях врага

За сутки 30 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 552 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1207910 (+1000) человек ликвидировано

танков ‒ 11481 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23845 (+4)

артиллерийских систем ‒ 35642 (+33)

РСЗО ‒ 1586 (+1)

средства ПВО ‒ 1266 (0)

самолетов ‒ 434 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 97684 (+552)

крылатые ракеты ‒ 4136 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 72247 (+127)

специальная техника ‒ 4035 (+1)

Данные уточняются.

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, БпЛА оперативно-тактического уровня, автомобильная и специальная техника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме - указали в Генштабе.

Добавим, что, согласно уточненным данным военных, потери врага по состоянию на 31.12.2025 по сравнению с 30.12.2025 увеличились на 3400 человек.

Напомним

Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.

путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются