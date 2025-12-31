В канун Нового года российские войска потеряли 1000 солдат и 552 БПЛА: Генштаб уточнил данные о потерях врага
Киев • УНН
За сутки 30 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 552 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.25 ориентировочно составляют 1207910 человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1207910 (+1000) человек ликвидировано
- танков ‒ 11481 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23845 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 35642 (+33)
- РСЗО ‒ 1586 (+1)
- средства ПВО ‒ 1266 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 97684 (+552)
- крылатые ракеты ‒ 4136 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 72247 (+127)
- специальная техника ‒ 4035 (+1)
Данные уточняются.
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, БпЛА оперативно-тактического уровня, автомобильная и специальная техника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
Добавим, что, согласно уточненным данным военных, потери врага по состоянию на 31.12.2025 по сравнению с 30.12.2025 увеличились на 3400 человек.
Напомним
Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.
