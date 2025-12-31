В канун Нового года российские войска потеряли 1000 солдат и 552 БПЛА: Генштаб уточнил данные о потерях врага

$42.220.15
49.650.10
ukenru
30 декабря, 18:06 • 16802 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 43218 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 32064 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 28698 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 27682 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 20266 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 18930 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 23899 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 38435 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22869 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3.9м/с
83%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кабмин планирует со следующего года запустить в Украине еЧек: что предусматривается30 декабря, 20:30 • 13116 просмотра
Франция сомневается в атаке Украины на резиденцию путина из-за отсутствия доказательств30 декабря, 21:20 • 3512 просмотра
Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg30 декабря, 21:59 • 3182 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto01:06 • 17632 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников01:42 • 9290 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 39338 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 42740 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 38428 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 65210 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 63522 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Олег Кипер
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Брянская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 11423 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 43204 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 23181 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 34856 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 48071 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
ТикТок
Социальная сеть
Шахед-136

В канун Нового года российские войска потеряли 1000 солдат и 552 БПЛА: Генштаб уточнил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 444 просмотра

За сутки 30 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 552 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.25 ориентировочно составляют 1207910 человек.

В канун Нового года российские войска потеряли 1000 солдат и 552 БПЛА: Генштаб уточнил данные о потерях врага

За сутки 30 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 552 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1207910 (+1000) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11481 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23845 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 35642 (+33)
          • РСЗО ‒ 1586 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1266 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 97684 (+552)
                    • крылатые ракеты ‒ 4136 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 72247 (+127)
                            • специальная техника ‒ 4035 (+1)

                              Данные уточняются.

                              В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - артиллерийские системы, РСЗО, средства ПВО, БпЛА оперативно-тактического уровня, автомобильная и специальная техника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме

                              - указали в Генштабе.

                              Добавим, что, согласно уточненным данным военных, потери врага по состоянию на 31.12.2025 по сравнению с 30.12.2025 увеличились на 3400 человек.

                              Напомним

                              Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.

                              путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются27.12.25, 20:44 • 10852 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина