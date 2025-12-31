101 из 127 российских дронов обезвредили над Украиной

россия ночью ударила по Украине 127 дронами, 101 из них сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 декабря (с 18:00 30 декабря) противник атаковал 127 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа, отметили в ВС ВСУ.

