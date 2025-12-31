101 из 127 российских дронов обезвредили над Украиной

$42.220.15
30 декабря, 18:06 • 17055 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 44132 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 32562 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 29142 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 28018 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 20423 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19049 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 23928 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 38824 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22890 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
публикации
Эксклюзивы
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 39766 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 43152 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 38830 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 65605 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 63895 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 11751 просмотра
101 из 127 российских дронов обезвредили над Украиной

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Ночью 31 декабря российские войска атаковали Украину 127 ударными БПЛА различных типов. Силы обороны сбили или подавили 101 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

101 из 127 российских дронов обезвредили над Украиной

россия ночью ударила по Украине 127 дронами, 101 из них сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 декабря (с 18:00 30 декабря) противник атаковал 127 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа, отметили в ВС ВСУ.

В канун Нового года российские войска потеряли 1000 солдат и 552 БПЛА: Генштаб уточнил данные о потерях врага31.12.25, 07:44 • 592 просмотра

Юлия Шрамко

