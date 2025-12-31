149 боевых столкновений на фронте: враг нанес 58 авиаударов и 3495 обстрелов в последний день 2025 года

$42.220.15
30 декабря, 18:06 • 17874 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
30 декабря, 15:27 • 46954 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 34257 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 30697 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 29215 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 20914 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
30 декабря, 11:22 • 19432 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24040 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 40132 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22975 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Франция сомневается в атаке Украины на резиденцию путина из-за отсутствия доказательств30 декабря, 21:20 • 4724 просмотра
Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg30 декабря, 21:59 • 4308 просмотра
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 3870 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto01:06 • 19375 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников01:42 • 11151 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 41147 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 44500 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 40132 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 66915 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 65114 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 12965 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:27 • 46971 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 24321 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 35875 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 49105 просмотра
149 боевых столкновений на фронте: враг нанес 58 авиаударов и 3495 обстрелов в последний день 2025 года

Киев • УНН

 • 88 просмотра

На фронтах российско-украинской войны зафиксировано 149 боевых столкновений 30 декабря. Враг нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 3495 обстрелов и 5791 удар дронами-камикадзе.

149 боевых столкновений на фронте: враг нанес 58 авиаударов и 3495 обстрелов в последний день 2025 года

В последний день 2025 года на фронтах российско-украинской войны зафиксировано 149 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Вчера, 30 декабря, противник нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 165 управляемых авиабомб, совершил 3495 обстрелов, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня и 5791 ударов дронами-камикадзе.

Враг наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Зализничное, Бойково, Рождественка, Воздвижевка, Святопетровка, Запорожье, Орехов Запорожской области.

Авиация и артиллерия Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно артиллерийское средство, один склад и один пункт управления БПЛА.

Ситуация на фронтах выглядит следующим образом:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб, совершил 68 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шийковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбовка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районе Дроновки и в направлении Платоновки.

На Краматорском наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровное, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Ялта, Январское, Вишневое, Приволье, Согласие, Рыбное и в направлениях Доброполья, Александрограда и Даниловки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 24 попытки врага продвинуться в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе Белогорье и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 552 беспилотных летательных аппарата, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 31 декабря российские войска атаковали Украину 127 ударными БПЛА различных типов. Силы обороны сбили или подавили 101 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

Евгений Устименко

