149 боевых столкновений на фронте: враг нанес 58 авиаударов и 3495 обстрелов в последний день 2025 года

В последний день 2025 года на фронтах российско-украинской войны зафиксировано 149 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Вчера, 30 декабря, противник нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 165 управляемых авиабомб, совершил 3495 обстрелов, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня и 5791 ударов дронами-камикадзе.

Враг наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Зализничное, Бойково, Рождественка, Воздвижевка, Святопетровка, Запорожье, Орехов Запорожской области.

Авиация и артиллерия Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно артиллерийское средство, один склад и один пункт управления БПЛА.

Ситуация на фронтах выглядит следующим образом:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб, совершил 68 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шийковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергеевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбовка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районе Дроновки и в направлении Платоновки.

На Краматорском наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровное, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Ялта, Январское, Вишневое, Приволье, Согласие, Рыбное и в направлениях Доброполья, Александрограда и Даниловки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 24 попытки врага продвинуться в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе Белогорье и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 552 беспилотных летательных аппарата, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 31 декабря российские войска атаковали Украину 127 ударными БПЛА различных типов. Силы обороны сбили или подавили 101 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.