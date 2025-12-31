Атака на Запорожье: число раненых возросло до пяти
Киев • УНН
В результате атаки российских войск на Запорожье в новогоднюю ночь пять человек получили ранения, среди них 15-летний парень. Пострадавшим оказана медицинская и психологическая помощь, один госпитализирован.
В результате вражеского обстрела Запорожья травмированы пять человек, из них один подросток. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в новогоднюю ночь российские войска атаковали областной центр беспилотным летательным аппаратом.
В результате обстрела получили ранения 44 и 59-летние женщины, двое мужчин в возрасте 56 и 76 лет и 15-летний парень. Парамедики оказали помощь всем пострадавшим и транспортировали одного пострадавшего в медицинское учреждение
Указывается, что психологи ГСЧС оказали помощь 7 гражданам, из них 3 ребенка.
Ударной волной поврежден многоэтажный жилой дом и легковые автомобили. Информация о пострадавших уточняется
Напомним
Вечером 31 декабря армия рф атаковала Запорожье. Есть попадание в многоэтажку.
