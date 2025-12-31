$42.390.17
Эксклюзив
20:23 • 5436 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 8228 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 11868 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 14105 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 14692 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 16784 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 19908 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19597 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17370 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15690 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Атака на Запорожье: число раненых возросло до пяти

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В результате атаки российских войск на Запорожье в новогоднюю ночь пять человек получили ранения, среди них 15-летний парень. Пострадавшим оказана медицинская и психологическая помощь, один госпитализирован.

Атака на Запорожье: число раненых возросло до пяти

В результате вражеского обстрела Запорожья травмированы пять человек, из них один подросток. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в новогоднюю ночь российские войска атаковали областной центр беспилотным летательным аппаратом.

В результате обстрела получили ранения 44 и 59-летние женщины, двое мужчин в возрасте 56 и 76 лет и 15-летний парень. Парамедики оказали помощь всем пострадавшим и транспортировали одного пострадавшего в медицинское учреждение

- говорится в сообщении.

Указывается, что психологи ГСЧС оказали помощь 7 гражданам, из них 3 ребенка.

Ударной волной поврежден многоэтажный жилой дом и легковые автомобили. Информация о пострадавших уточняется

- добавили спасатели.

Напомним

Вечером 31 декабря армия рф атаковала Запорожье. Есть попадание в многоэтажку.

Вражеская атака по Запорожью: в городе вспыхнули пожары31.12.25, 14:28 • 2222 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Новый год
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье