Армія рф атакувала Запоріжжя: постраждала багатоповерхівка, одна людина поранена

$42.390.17
49.860.20
uken
18:52 • 524 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 4942 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 10092 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 11197 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 14388 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 18364 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 18598 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16907 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15281 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 14094 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
84%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 15952 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 14395 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 13195 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"31 грудня, 12:55 • 12801 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 7570 перегляди
Публікації
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 7656 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 62178 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 63644 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 57637 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 85287 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сі Цзіньпін
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Тайвань
Село
Реклама
УНН Lite
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 7656 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 4286 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 13224 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 14424 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 15980 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

Армія рф атакувала Запоріжжя: постраждала багатоповерхівка, одна людина поранена

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Російські війська знову обстріляли Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, також загорілися автомобілі.

Армія рф атакувала Запоріжжя: постраждала багатоповерхівка, одна людина поранена

Армія рф атакувала Запоріжжя. Є влучання у багатоповерхівку, одна людина поранена. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. На жаль, дістала поранень одна людина 

- повідомив Федоров.

За його словами, екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу. 

Ворожа атака по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі31.12.25, 14:28 • 2072 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Запоріжжя