Армія рф атакувала Запоріжжя: постраждала багатоповерхівка, одна людина поранена
Київ • УНН
Російські війська знову обстріляли Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, також загорілися автомобілі.
Армія рф атакувала Запоріжжя. Є влучання у багатоповерхівку, одна людина поранена. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. На жаль, дістала поранень одна людина
За його словами, екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу.
Ворожа атака по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі31.12.25, 14:28 • 2072 перегляди