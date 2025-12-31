Армія рф атакувала Запоріжжя: постраждала багатоповерхівка, одна людина поранена

Армія рф атакувала Запоріжжя. Є влучання у багатоповерхівку, одна людина поранена. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. На жаль, дістала поранень одна людина - повідомив Федоров.

За його словами, екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу.

Ворожа атака по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі