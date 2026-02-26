В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ

В центре сербского города Нови-Сад появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

25 февраля в центре города Нови-Сад появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко. Граффити появилось через день после того, как в городе повредили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, в четвертую годовщину начала вторжения России в Украину - пишет издание.

В посольстве Украины в Белграде заявляли, что повреждение памятника украинскому поэту расценивают как позорный поступок.

Мы считаем этот инцидент позорным актом, направленным против архитектурного памятника города Нови-Сад, и попыткой осквернить память символа украинского народа в трагическую для всей Украины и цивилизованного мира дату, 24 февраля. Такие действия вандалов направлены на подрыв украинско-сербских отношений - заявляли в посольстве.

Они призвали компетентные органы Сербии расследовать обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Издание отмечает, что это не первый случай осквернения этого памятника, и именно в Нови-Саде проходят митинги солидарности с украинцами.

24 февраля, в четвертую годовщину вторжения России в Украину, прямо у памятника Шевченко состоялся митинг.

Собравшиеся граждане несли украинские флаги, возложили цветы к памятнику, зажгли вокруг него свечи и написали "Нет войне".

В один день и в одно и то же время в Белграде состоялись два митинга: один за мир, а другой в поддержку российской агрессии. Две группы собравшихся людей были разделены полицейскими кордонами.

Граждане, собравшиеся по их призыву, несли украинские флаги, лозунги "нет войне" и флаги Европейского Союза, а из громкоговорителей звучали песни на русском и украинском языках с призывами к миру, а также гимн Украины.

Напротив полицейского кордона расположилась группа, собранная по призыву ультраправого "Народного патруля", которой полиция помешала подойти к другой группе собравшихся людей. Они несли российский флаг и символ "Z" российского вторжения в Украину.

