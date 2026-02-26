$43.240.02
19:13
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
16:20 • 12083 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 15005 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 15863 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 27221 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 17500 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 81690 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 43563 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51218 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 64095 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
Графики отключений электроэнергии
В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В центре сербского города Нови-Сад появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины Александра Литвиненко. Это произошло через день после повреждения памятника Тарасу Шевченко.

В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ

В центре сербского города Нови-Сад появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

25 февраля в центре города Нови-Сад появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко. Граффити появилось через день после того, как в городе повредили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, в четвертую годовщину начала вторжения России в Украину 

- пишет издание. 

В посольстве Украины в Белграде заявляли, что повреждение памятника украинскому поэту расценивают как позорный поступок.

Мы считаем этот инцидент позорным актом, направленным против архитектурного памятника города Нови-Сад, и попыткой осквернить память символа украинского народа в трагическую для всей Украины и цивилизованного мира дату, 24 февраля. Такие действия вандалов направлены на подрыв украинско-сербских отношений  

- заявляли в посольстве.

Они призвали компетентные органы Сербии расследовать обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности. 

Издание отмечает, что это не первый случай осквернения этого памятника, и именно в Нови-Саде проходят митинги солидарности с украинцами.

24 февраля, в четвертую годовщину вторжения России в Украину, прямо у памятника Шевченко состоялся митинг.

Собравшиеся граждане несли украинские флаги, возложили цветы к памятнику, зажгли вокруг него свечи и написали "Нет войне".

В один день и в одно и то же время в Белграде состоялись два митинга: один за мир, а другой в поддержку российской агрессии. Две группы собравшихся людей были разделены полицейскими кордонами.

Граждане, собравшиеся по их призыву, несли украинские флаги, лозунги "нет войне" и флаги Европейского Союза, а из громкоговорителей звучали песни на русском и украинском языках с призывами к миру, а также гимн Украины.

Напротив полицейского кордона расположилась группа, собранная по призыву ультраправого "Народного патруля", которой полиция помешала подойти к другой группе собравшихся людей. Они несли российский флаг и символ "Z" российского вторжения в Украину.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Митинги в Украине
Радио Свобода
Белград
Европейский Союз
Сербия
Украина