Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил об отставке правительства 6 ноября - со здания парламента сняли флаг Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил об отставке своего правительства 6 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Подробности

В то же время нынешние министры временно продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового правительства. Лидер движения ANO Андрей Бабиш ведет переговоры о создании правительства с ультраправой "Свободой и прямой демократией" и правопопулистской партией "Автомобилисты за себя".

Кроме того, председатель нижней палаты чешского парламента, Палаты депутатов Чехии, Томио Окамура, отдал приказ снять со здания парламента флаг Украины. Он висел там после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году в знак солидарности с Украиной.

Сам Томио Окамура, который является лидером популистской партии "Свобода и прямая демократия" и известен своими радикальными заявлениями относительно ислама и евроинтеграции, лично присутствовал при снятии флага и опубликовал соответствующее видео в соцсети "Х".

По его словам, снятие украинского флага со здания чешского парламента является "определенным символом" и заняло несколько секунд.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать правительство после победы на парламентских выборах.

Также УНН сообщал, что в Праге состоялась демонстрация, участники которой требовали вернуть украинский флаг на фасад Национального музея Чехии.