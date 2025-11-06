Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил об отставке правительства 6 ноября - со здания парламента сняли флаг Украины

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 23958 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 33743 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 23782 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 24111 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 49215 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 34546 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 37630 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50012 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38981 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32743 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Ильхам Алиев
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Днепр
Германия
Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил об отставке правительства 6 ноября - со здания парламента сняли флаг Украины

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В то же время министры продолжат исполнять обязанности до назначения нового правительства, а со здания парламента страны сняли флаг Украины, который был вывешен после начала полномасштабного российского вторжения 2022 года.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил об отставке правительства 6 ноября - со здания парламента сняли флаг Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил об отставке своего правительства 6 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Подробности

В то же время нынешние министры временно продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового правительства. Лидер движения ANO Андрей Бабиш ведет переговоры о создании правительства с ультраправой "Свободой и прямой демократией" и правопопулистской партией "Автомобилисты за себя".

Кроме того, председатель нижней палаты чешского парламента, Палаты депутатов Чехии, Томио Окамура, отдал приказ снять со здания парламента флаг Украины. Он висел там после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году в знак солидарности с Украиной.

Сам Томио Окамура, который является лидером популистской партии "Свобода и прямая демократия" и известен своими радикальными заявлениями относительно ислама и евроинтеграции, лично присутствовал при снятии флага и опубликовал соответствующее видео в соцсети "Х".

По его словам, снятие украинского флага со здания чешского парламента является "определенным символом" и заняло несколько секунд.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать правительство после победы на парламентских выборах.

Также УНН сообщал, что в Праге состоялась демонстрация, участники которой требовали вернуть украинский флаг на фасад Национального музея Чехии.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Петр Павел
Петр Фиала
Прага
Чешская Республика
Украина