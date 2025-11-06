ukenru
Ексклюзив
14:11 • 24636 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 34828 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 24241 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 24535 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 49732 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 34664 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37731 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50035 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38998 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32762 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про відставку уряду 6 листопада - з будівлі парламенту зняли прапор України

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Водночас міністри продовжать виконувати обов'язки до призначення нового уряду, а з будівлі парламенту країни зняли прапор України, що був вивішений після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про відставку уряду 6 листопада - з будівлі парламенту зняли прапор України

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про відставку свого уряду 6 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Водночас нинішні міністри тимчасово продовжать виконувати свої обовʼязки до призначення нового уряду. Лідер руху ANO Андрей Бабіш веде переговори про створення уряду з ультраправою "Свободою і прямою демократією" і правопопулістською партією "Автомобілісти за себе".

Крім того, голова нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів Чехії, Томіо Окамура, віддав наказ зняти з будівлі парламенту прапор України. Він висів там після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року на знак солідарності з Україною.

Сам Томіо Окамура, який є лідером популістичної партії "Свобода і пряма демократія" і відомий своїми радикальними заявами щодо ісламу і євроінтеграції, особисто був присутній при знятті прапора і опублікував відповідне відео в соцмережі "Х".

За його словами, зняття українського прапору з будівлі чеського парламенту є "певним символом" і зайняло кілька секунд.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел доручив лідеру руху ANO Андрею Бабішу сформувати уряд після перемоги на парламентських виборах.

Також УНН повідомляв, що у Празі відбулась демонстрація, учасники якої вимагали повернути український прапор на фасад Національного музею Чехії.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Петр Павел
Петр Фіала
Прага
Чехія
Україна