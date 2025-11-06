Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про відставку уряду 6 листопада - з будівлі парламенту зняли прапор України

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про відставку свого уряду 6 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Водночас нинішні міністри тимчасово продовжать виконувати свої обовʼязки до призначення нового уряду. Лідер руху ANO Андрей Бабіш веде переговори про створення уряду з ультраправою "Свободою і прямою демократією" і правопопулістською партією "Автомобілісти за себе".

Крім того, голова нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів Чехії, Томіо Окамура, віддав наказ зняти з будівлі парламенту прапор України. Він висів там після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року на знак солідарності з Україною.

Сам Томіо Окамура, який є лідером популістичної партії "Свобода і пряма демократія" і відомий своїми радикальними заявами щодо ісламу і євроінтеграції, особисто був присутній при знятті прапора і опублікував відповідне відео в соцмережі "Х".

За його словами, зняття українського прапору з будівлі чеського парламенту є "певним символом" і зайняло кілька секунд.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел доручив лідеру руху ANO Андрею Бабішу сформувати уряд після перемоги на парламентських виборах.

Також УНН повідомляв, що у Празі відбулась демонстрація, учасники якої вимагали повернути український прапор на фасад Національного музею Чехії.