Колишньому критику України, Андрею Бабішу доручено сформувати уряд в Чехії

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Президент Чехії Петр Павел доручив лідеру руху ANO Андрею Бабішу сформувати уряд. Останній майже домовився про спільну платформу з правими партіями Чехії.

Колишньому критику України, Андрею Бабішу доручено сформувати уряд в Чехії

Переможцю виборів до палати парламенту Чехії, мільярдеру і євроскептику Андрею Бабішу доручено сформувати кабінет міністрів. Лідер руху ANO "в принципі" погодився на спільну платформу з правою маргінальною партією "Motoristen" та національно-консервативним політичним рухом SPD.

Передає УНН із посиланням на ORF.

Деталі

Президент Чехії Петр Павел сьогодні офіційно доручив лідеру популістського руху ANO Андрею Бабішу формувати уряд Чехії. Чеський мільярдер та популіст, який вже очолював лівоцентристський уряд Чехії у 2017-2021 роках, за даними ЗМІ, наразі досяг "принципової" домовленості про спільну програму з вкрай правою партією "Motoristen" ("Мотористи") та правопопулістською партією "Свобода та пряма демократія" (SPD).

Бабіш чеський мільярдер та колишній прем'єр-міністр. Він вважався союзником прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У попередні роки виступав із різкими заявами щодо України, українських біженців, при цьому маючи українське походження - родинне коріння Бабіша веде до Ясіня на Закарпатті.

У жовтні лідер партії ANO і переможець парламентських виборів у Чехії Андрій Бабіш заявляв, що в разі формування уряду на чолі з його політичною силою, він не фінансуватиме постачання зброї Україні з державного бюджету.

Щодо формування уряду Чехії, за словами Бабіша, залишаються "два чи три" спірні пункти. Політик планує подати президенту Чехії свої пропозиції щодо майбутнього уряду у другій половині цього тижня. Павел має особисто провести консультації з усіма кандидатами на міністерські посади нового уряду Чехії.

Нагадаємо

Бабіш називав чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні такою, що обходиться надто дорого платникам податків Чехії.

Політолог-міжнародник аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь пояснив свою думку з цього приводу УНН, зазначивши, що радикального рішення не буде.

Я не думаю, що це буде на стільки радикально, але те, що постійно будуть підійматися питання скорочення допомоги Україні – це безперечно

- сказав Левусь.

Переможець виборів у Чехії Бабіш зідзвонився із Зеленським: висловив підтримку і анонсував потенційний візит до Києва09.10.25, 15:04 • 2910 переглядiв

Ігор Тележніков

