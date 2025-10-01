$41.140.18
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 5896 перегляди

Парламентські вибори в Чехії відбудуться 3 та 4 жовтня. Партія ANO Андрія Бабіша лідирує в опитуваннях, випереджаючи правлячу коаліцію.

Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну

Незабаром в Чехії відбудуться парламентські вибори. Партія правого популіста Андрія Бабіша лідирує в соцопитуваннях й може перемогти, а Бабіш повернутися на посаду прем’єр-міністра. Політолог-міжнародник аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь розповів УНН, які наслідки це може мати для України та чому в Європі відбувається ренесанс популістичних сил.

Вибори  відбудуться у Чехії 3 та 4 вересня. Популістська партія ANO, очолювана колишнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, лідирує в опитуваннях, випереджаючи ліберально-консервативну правлячу коаліцію прем'єр-міністра Петра Фіали.

Як повідомляв Reuters 29 вересня, партія ANO чеського мільярдера та колишнього прем'єр-міністра Бабіша дещо збільшила свою перевагу над основною правлячою правоцентристською коаліцією Spolu (Разом), як показали результати останнього опитування перед виборами 3-4 жовтня, проведені в понеділок.

Опитування IPSOS показало, що підтримка партії ANO зросла на 0,4 відсоткового пункту з серпня до 32,6%, тоді як Spolu на 0,4 пункту слабшає, до 21,1%.

ANO протягом місяців впевнено лідирує в опитуваннях, чому сприяли обіцянки скоротити податки, підвищити заробітну плату, збільшити підтримку витрат, обмежити імміграцію та протидіяти "зеленій" політиці Європейського Союзу.

У Чехії напередодні виборів виявили масову активність акаунтів у TikTok з проросійською пропагандою29.09.25, 14:37 • 2634 перегляди

Хто такий Андрей Бабіш

Бабіш чеський  мільярдер та колишній прем'єр-міністр. Він є союзником прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Таким чином він може підірвати курс ЄС в Україні.

Торік прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, лідер FPÖ Австрії Герберт Кікль і лідер ANO Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової ультраправої фракції в Європейському парламенті.

Бабіш заявляв тоді, що альянс має три основні пріоритети: "захист суверенітету, боротьба з нелегальною міграцією та перегляд Зеленого курсу".

Також він говорив про намір зупинити військову допомогу Україні, виступив проти збільшення витрат НАТО й ставив під сумнів статтю 5.

Окрім того, Бабіш заявляв, що не планує скасовувати заборону на російські ЗМІ, що підпадають під санкції ЄС.

Думка експерта щодо виборів в Чехії

Ми бачимо загальноєвропейську тенденцію, коли популістичні сили, які спрямовані на співпрацю з російською федерацією набувають нового значення, отримують більше впливу, повертаються, як у випадку Чехії до влади

- заявив Левусь УНН.

Як результати парламентських виборів у Чехії вплинуть на Україну

Левусь зазначив, що у випадку з Чехією вже можна передбачувати певні проблеми з єдиним фронтом протистояння росії й з підтримкою України.

Політолог нагадав про заяву лідера партії ANO та експрем'єр-міністра Андрія Бабіша про те, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні буде припинена. Бабіш назвав цю ініціативу "гнилою" й такою, що обходиться надто дорого платникам податків, які варто було б витратити "на наш власний народ". 

Я не думаю, що це буде на стільки радикально, але те, що постійно будуть підійматися питання скорочення допомоги Україні – це безперечно

- сказав Левусь.

Засновник популістської партії ANO регулярно применшує загрозу, яку росія становить для Чехії, і хоче тиснути на Україну, щоб вона швидко уклала мир.

"Цілком очевидно, що Бабіш допомагає путіну", - заявляв прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала Financial Times.

У ЦПД відреагували на акаунти з проросійськими наративами перед виборами в Чехії 30.09.25, 04:41 • 3456 переглядiв

Причини розквіту проросійських політичних сил в Європі

Політолог Левусь заявив, що серед країн центральної Європи яскравим є формування авторитарного режиму прем’єр-міністра Віктора Орбана який сформувався в Угорщині й триває понад 10 років.

Це як раз свідчення того, що практично у всій центральній Європі є травма тоталітаризму під час комуністичного панування, яка не була до кінця пропрацьована. Воно й дається в знаки. Це призводить до ренесансу різноманітних популістичних сил, які відверто паразитують на брехні, що є консервативні цінності, які пропагує рф, що також є брехнею. Вони в такий спосіб повертаються певним чином до влади

- пояснив Левусь.

Які шанси, що проросійська партія набере великий відсоток голосів

З огляду на те, що я чую від людей, які більш дотичні до теми Чехії, то можна прогнозувати, що так – це може статися й вони дійсно можуть отримати певну перевагу та навіть перемогти

- сказав Левусь.

Як в проросійських сил виходить набирати популярність

Один з методів, яким користуються правопопулістські партії – це використання маніпулятивних тем, зокрема, обіцянок населенню кращого життя. 

Також окрім популістичних тез про те, щоб жити краще в економічному плані, на них ще працює російська пропаганда, тому що є відвертий переляк у багатьох людей від того, що буде війна й тому вони для того, щоб її не було вважають, що краще погоджуватися на всі умови росії: не підтримувати Україну, не провокувати росію

- зазначив Левусь.

Зеленський відреагував на загрозу зупинки "чеської ініціативи" щодо снарядів після виборів у Чехії05.05.25, 15:45 • 8918 переглядiв

Анна Мурашко

