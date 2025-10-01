Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину

Вскоре в Чехии состоятся парламентские выборы. Партия правого популиста Андрея Бабиша лидирует в соцопросах и может победить, а Бабиш вернуться на пост премьер-министра. Политолог-международник аналитического Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь рассказал УНН, какие последствия это может иметь для Украины и почему в Европе происходит ренессанс популистских сил.

Выборы состоятся в Чехии 3 и 4 сентября. Популистская партия ANO, возглавляемая бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, лидирует в опросах, опережая либерально-консервативную правящую коалицию премьер-министра Петра Фиалы.

Как сообщал Reuters 29 сентября, партия ANO чешского миллиардера и бывшего премьер-министра Бабиша несколько увеличила свое преимущество над основной правящей правоцентристской коалицией Spolu (Вместе), как показали результаты последнего опроса перед выборами 3-4 октября, проведенные в понедельник.

Опрос IPSOS показал, что поддержка партии ANO выросла на 0,4 процентного пункта с августа до 32,6%, тогда как Spolu на 0,4 пункта ослабевает, до 21,1%.

ANO в течение месяцев уверенно лидирует в опросах, чему способствовали обещания сократить налоги, повысить заработную плату, увеличить поддержку расходов, ограничить иммиграцию и противодействовать "зеленой" политике Европейского Союза.

Кто такой Андрей Бабиш

Бабиш чешский миллиардер и бывший премьер-министр. Он является союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Таким образом он может подорвать курс ЕС в Украине.

В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер FPÖ Австрии Герберт Кикль и лидер ANO Чехии Андрей Бабиш объявили о создании новой ультраправой фракции в Европейском парламенте.

Бабиш заявлял тогда, что альянс имеет три основных приоритета: "защита суверенитета, борьба с нелегальной миграцией и пересмотр Зеленого курса".

Также он говорил о намерении остановить военную помощь Украине, выступил против увеличения расходов НАТО и ставил под сомнение статью 5.

Кроме того, Бабиш заявлял, что не планирует отменять запрет на российские СМИ, подпадающие под санкции ЕС.

Мнение эксперта по выборам в Чехии

Мы видим общеевропейскую тенденцию, когда популистские силы, направленные на сотрудничество с российской федерацией, приобретают новое значение, получают больше влияния, возвращаются, как в случае Чехии, к власти - заявил Левусь УНН.

Как результаты парламентских выборов в Чехии повлияют на Украину

Левусь отметил, что в случае с Чехией уже можно предвидеть определенные проблемы с единым фронтом противостояния России и с поддержкой Украины.

Политолог напомнил о заявлении лидера партии ANO и экс-премьер-министра Андрея Бабиша о том, что чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине будет прекращена. Бабиш назвал эту инициативу "гнилой" и такой, что обходится слишком дорого налогоплательщикам, которые стоило бы потратить "на наш собственный народ".

Я не думаю, что это будет настолько радикально, но то, что постоянно будут подниматься вопросы сокращения помощи Украине – это бесспорно - сказал Левусь.

Основатель популистской партии ANO регулярно приуменьшает угрозу, которую Россия представляет для Чехии, и хочет давить на Украину, чтобы она быстро заключила мир.

"Совершенно очевидно, что Бабиш помогает Путину", - заявлял премьер-министр Чехии Петр Фиала Financial Times.

Причины расцвета пророссийских политических сил в Европе

Политолог Левусь заявил, что среди стран центральной Европы ярким является формирование авторитарного режима премьер-министра Виктора Орбана, который сформировался в Венгрии и длится более 10 лет.

Это как раз свидетельство того, что практически во всей центральной Европе есть травма тоталитаризма во время коммунистического господства, которая не была до конца проработана. Оно и сказывается. Это приводит к ренессансу разнообразных популистских сил, которые откровенно паразитируют на лжи, что есть консервативные ценности, которые пропагандирует РФ, что также является ложью. Они таким образом возвращаются определенным образом к власти - пояснил Левусь.

Каковы шансы, что пророссийская партия наберет большой процент голосов

Учитывая то, что я слышу от людей, которые более причастны к теме Чехии, то можно прогнозировать, что да – это может произойти и они действительно могут получить определенное преимущество и даже победить - сказал Левусь.

Как у пророссийских сил получается набирать популярность

Один из методов, которым пользуются правопопулистские партии – это использование манипулятивных тем, в частности, обещаний населению лучшей жизни.

Также кроме популистских тезисов о том, чтобы жить лучше в экономическом плане, на них еще работает российская пропаганда, потому что есть откровенный испуг у многих людей от того, что будет война и поэтому они для того, чтобы ее не было считают, что лучше соглашаться на все условия России: не поддерживать Украину, не провоцировать Россию - отметил Левусь.

