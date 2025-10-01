$41.140.18
Эксклюзив
12:21
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 5418 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 8474 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
1 октября, 05:57
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
30 сентября, 17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 5732 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 8274 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
Эксклюзив
1 октября, 06:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября 1 октября, 05:00
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину

Киев • УНН

 • 2332 просмотра

Парламентские выборы в Чехии состоятся 3 и 4 октября. Партия ANO Андрея Бабиша лидирует в опросах, опережая правящую коалицию.

Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину

Вскоре в Чехии состоятся парламентские выборы. Партия правого популиста Андрея Бабиша лидирует в соцопросах и может победить, а Бабиш вернуться на пост премьер-министра. Политолог-международник аналитического Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь рассказал УНН, какие последствия это может иметь для Украины и почему в Европе происходит ренессанс популистских сил.

Выборы состоятся в Чехии 3 и 4 сентября. Популистская партия ANO, возглавляемая бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, лидирует в опросах, опережая либерально-консервативную правящую коалицию премьер-министра Петра Фиалы.

Как сообщал Reuters 29 сентября, партия ANO чешского миллиардера и бывшего премьер-министра Бабиша несколько увеличила свое преимущество над основной правящей правоцентристской коалицией Spolu (Вместе), как показали результаты последнего опроса перед выборами 3-4 октября, проведенные в понедельник.

Опрос IPSOS показал, что поддержка партии ANO выросла на 0,4 процентного пункта с августа до 32,6%, тогда как Spolu на 0,4 пункта ослабевает, до 21,1%.

ANO в течение месяцев уверенно лидирует в опросах, чему способствовали обещания сократить налоги, повысить заработную плату, увеличить поддержку расходов, ограничить иммиграцию и противодействовать "зеленой" политике Европейского Союза.

В Чехии накануне выборов выявили массовую активность аккаунтов в TikTok с пророссийской пропагандой29.09.25, 14:37 • 2628 просмотров

Кто такой Андрей Бабиш

Бабиш чешский миллиардер и бывший премьер-министр. Он является союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Таким образом он может подорвать курс ЕС в Украине.

В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер FPÖ Австрии Герберт Кикль и лидер ANO Чехии Андрей Бабиш объявили о создании новой ультраправой фракции в Европейском парламенте.

Бабиш заявлял тогда, что альянс имеет три основных приоритета: "защита суверенитета, борьба с нелегальной миграцией и пересмотр Зеленого курса".

Также он говорил о намерении остановить военную помощь Украине, выступил против увеличения расходов НАТО и ставил под сомнение статью 5.

Кроме того, Бабиш заявлял, что не планирует отменять запрет на российские СМИ, подпадающие под санкции ЕС.

Мнение эксперта по выборам в Чехии

Мы видим общеевропейскую тенденцию, когда популистские силы, направленные на сотрудничество с российской федерацией, приобретают новое значение, получают больше влияния, возвращаются, как в случае Чехии, к власти

- заявил Левусь УНН.

Как результаты парламентских выборов в Чехии повлияют на Украину

Левусь отметил, что в случае с Чехией уже можно предвидеть определенные проблемы с единым фронтом противостояния России и с поддержкой Украины.

Политолог напомнил о заявлении лидера партии ANO и экс-премьер-министра Андрея Бабиша о том, что чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине будет прекращена. Бабиш назвал эту инициативу "гнилой" и такой, что обходится слишком дорого налогоплательщикам, которые стоило бы потратить "на наш собственный народ".

Я не думаю, что это будет настолько радикально, но то, что постоянно будут подниматься вопросы сокращения помощи Украине – это бесспорно

- сказал Левусь.

Основатель популистской партии ANO регулярно приуменьшает угрозу, которую Россия представляет для Чехии, и хочет давить на Украину, чтобы она быстро заключила мир.

"Совершенно очевидно, что Бабиш помогает Путину", - заявлял премьер-министр Чехии Петр Фиала Financial Times.

В ЦПД отреагировали на аккаунты с пророссийскими нарративами перед выборами в Чехии30.09.25, 04:41 • 3456 просмотров

Причины расцвета пророссийских политических сил в Европе

Политолог Левусь заявил, что среди стран центральной Европы ярким является формирование авторитарного режима премьер-министра Виктора Орбана, который сформировался в Венгрии и длится более 10 лет.

Это как раз свидетельство того, что практически во всей центральной Европе есть травма тоталитаризма во время коммунистического господства, которая не была до конца проработана. Оно и сказывается. Это приводит к ренессансу разнообразных популистских сил, которые откровенно паразитируют на лжи, что есть консервативные ценности, которые пропагандирует РФ, что также является ложью. Они таким образом возвращаются определенным образом к власти

- пояснил Левусь.

Каковы шансы, что пророссийская партия наберет большой процент голосов

Учитывая то, что я слышу от людей, которые более причастны к теме Чехии, то можно прогнозировать, что да – это может произойти и они действительно могут получить определенное преимущество и даже победить

- сказал Левусь.

Как у пророссийских сил получается набирать популярность

Один из методов, которым пользуются правопопулистские партии – это использование манипулятивных тем, в частности, обещаний населению лучшей жизни.

Также кроме популистских тезисов о том, чтобы жить лучше в экономическом плане, на них еще работает российская пропаганда, потому что есть откровенный испуг у многих людей от того, что будет война и поэтому они для того, чтобы ее не было считают, что лучше соглашаться на все условия России: не поддерживать Украину, не провоцировать Россию

- отметил Левусь.

Зеленский отреагировал на угрозу остановки "чешской инициативы" по снарядам после выборов в Чехии05.05.25, 15:45 • 8916 просмотров

Анна Мурашко

