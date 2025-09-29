В Чехии накануне выборов выявили массовую активность аккаунтов в TikTok с пророссийской пропагандой

Сотни анонимных аккаунтов на платформе для обмена видео TikTok все активнее распространяют пророссийские нарративы и поддерживают радикальные партии накануне выборов в Чешской Республике, которые состоятся 3-4 октября. Об этом сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

Чешские власти интенсивно борются с сетью из сотен взаимосвязанных аккаунтов на платформе TikTok, которые, очевидно, пытаются вмешаться в выборы в пользу антисистемных партий

По данным анализа Центра исследования интернет-рисков, за неделю до выборов в сети появилось почти 300 профилей, систематически распространяющих пророссийские идеи — от прославления Владимира Путина и легитимизации войны в Украине до поддержки пророссийских кандидатов от партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и блока Stačilo.

Контент распространяется сетью из сотен искусственно созданных аккаунтов, выяснили журналисты.

Власти убеждены, что эта сеть аккаунтов является частью фабрики троллей, и они пытаются вмешаться в парламентские выборы в Чехии