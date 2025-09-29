В Чехии накануне выборов выявили массовую активность аккаунтов в TikTok с пророссийской пропагандой
Сотни анонимных TikTok-аккаунтов распространяют пророссийские нарративы и поддерживают радикальные партии перед выборами в Чехии 3-4 октября. Чешские власти борются с сетью, которая пытается вмешаться в выборы в пользу антисистемных партий.
По данным анализа Центра исследования интернет-рисков, за неделю до выборов в сети появилось почти 300 профилей, систематически распространяющих пророссийские идеи — от прославления Владимира Путина и легитимизации войны в Украине до поддержки пророссийских кандидатов от партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и блока Stačilo.
Контент распространяется сетью из сотен искусственно созданных аккаунтов, выяснили журналисты.
Недавно Чехия обратилась к Еврокомиссии и платформе TikTok с просьбой принять соответствующие меры, поскольку эти аккаунты нарушают национальные правила; TikTok имеет возможность выяснить, где именно были созданы аккаунты. По данным Deník N, TikTok уже заблокировал и удалил часть из них.
