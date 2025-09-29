$41.480.01
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Чехії напередодні виборів виявили масову активність акаунтів у TikTok з проросійською пропагандою

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Сотні анонімних TikTok-акаунтів поширюють проросійські наративи та підтримують радикальні партії перед виборами в Чехії 3-4 жовтня. Чеська влада бореться з мережею, яка намагається втрутитися у вибори на користь антисистемних партій.

У Чехії напередодні виборів виявили масову активність акаунтів у TikTok з проросійською пропагандою

Сотні анонімних акаунтів на платформі для обміну відео TikTok все активніше поширюють проросійські наративи і підтримують радикальні партії напередодні виборів у Чеській Республіці, які відбудуться 3-4 жовтня. Про це повідомляє Radio Prague International, пише УНН.

Чеська влада інтенсивно бореться з мережею з сотень взаємопов’язаних акаунтів на платформі TikTok, які, очевидно, намагаються втрутитися у вибори на користь антисистемних партій

- повідомило видання Deník N.

За даними аналізу Центру дослідження інтернет-ризиків, за тиждень до виборів у мережі з’явилося майже 300 профілів, які систематично поширюють проросійські ідеї — від прославлення Володимира Путіна та легітимізації війни в Україні до підтримки проросійських кандидатів від партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та блоку Stačilo.

Контент поширюється мережею з сотень штучно створених акаунтів, з’ясували журналісти.

Влада переконана, що ця мережа акаунтів є частиною фабрики тролів, і вони намагаються втрутитися в парламентські вибори в Чехії

- підтвердили два джерела в державних структурах.

Нещодавно Чехія звернулася до Єврокомісії та платформи TikTok з проханням вжити відповідних заходів, оскільки ці акаунти порушують національні правила; TikTok має можливість з’ясувати, де саме були створені акаунти. За даними Deník N, TikTok уже заблокував і видалив частину з них.

Сотні анонімних акаунтів на платформі TikTok дедалі активніше поширюють проросійські наративи та підтримують радикальні партії напередодні виборів до нижньої палати парламенту Чехії, які відбудуться 3–4 жовтня

- повідомляє видання.

У Молдові перед виборами виявили склад пропагандистських листівок у церкві27.09.25, 12:57 • 4959 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
