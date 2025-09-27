У Молдові перед виборами виявили склад пропагандистських листівок у церкві

У Молдові поліція виявила у церкві склад передвиборчих друкованих матеріалів, які містять образливі висловлювання на адресу держустанов, а також заклики до ненависті на релігійному ґрунті і пропаганду. Правоохоронці зазначили, що листівки надрукували прихильники певної політичної партії, але не вказали, якої саме, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

Деталі

Правоохоронці повідомили, що вилучили зі складу у церкві у Хинчештах 11 пакетів по 100 листівок на підтримку одного з кандидатів на парламентських виборах. При цьому вказано, що матеріали також містили образливі висловлювання на адресу держструктур, повідомлення, що розпалюють ненависть на релігійному ґрунті та пропаганду. За інформацією правоохоронців, священнослужителі церкви мали намір роздати ці листівки парафіянам.

Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил

Правоохоронці також зазначили, що конфіскували аналогічні матеріали три дні тому у підпільній друкарні у Кишиневі. Тоді ж поліції вдалося затримати двох підозрюваних у виробництві нелегальних матеріалів - двох чоловіків 36 та 48 років із району Окниця.

Затримані визнали, що тиражі призначалися для поширення у північних районах країни. Керував процесом, за їхніми словами, релігійний лідер із цього регіону, пов'язаний із митрополією Молдови. Він підтримує одну з партій, які беруть участь у виборах.

Правоохоронці усі матеріали конфіскували. Проводиться розслідування.

Доповнення

росія, за даними Reuters, фінансувала поїздки молдовських православних священиків до москви та надавала їм дебетові картки з сотнями доларів, після чого священнослужителі створювали Telegram-канали, щоб впливати на вибори в Молдові. Метою кампанії було попередити вірян про інтеграцію з ЄС та пропагувати традиційні "русскіє" цінності.