26 вересня, 14:33 • 42734 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 83621 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 35150 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 34458 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 33433 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 25374 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 48040 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 50327 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49823 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30266 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Ексклюзив
Ексклюзив
У Молдові перед виборами виявили склад пропагандистських листівок у церкві

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Поліція Молдови виявила в церкві склад передвиборчих матеріалів, що містять образливі висловлювання та заклики до ненависті. Правоохоронці вилучили 11 пакетів листівок, які мали намір роздати парафіянам.

У Молдові перед виборами виявили склад пропагандистських листівок у церкві

У Молдові поліція виявила у церкві склад передвиборчих друкованих матеріалів, які містять образливі висловлювання на адресу держустанов, а також заклики до ненависті на релігійному ґрунті і пропаганду. Правоохоронці зазначили, що листівки надрукували прихильники певної політичної партії, але не вказали, якої саме, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

Деталі

Правоохоронці повідомили, що вилучили зі складу у церкві у Хинчештах 11 пакетів по 100 листівок на підтримку одного з кандидатів на парламентських виборах. При цьому вказано, що матеріали також містили образливі висловлювання на адресу держструктур, повідомлення, що розпалюють ненависть на релігійному ґрунті та пропаганду. За інформацією правоохоронців, священнослужителі церкви мали намір роздати ці листівки парафіянам.

Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил26.09.25, 17:01 • 83617 переглядiв

Правоохоронці також зазначили, що конфіскували аналогічні матеріали три дні тому у підпільній друкарні у Кишиневі. Тоді ж поліції вдалося затримати двох підозрюваних у виробництві нелегальних матеріалів - двох чоловіків 36 та 48 років із району Окниця.

Затримані визнали, що тиражі призначалися для поширення у північних районах країни. Керував процесом, за їхніми словами, релігійний лідер із цього регіону, пов'язаний із митрополією Молдови. Він підтримує одну з партій, які беруть участь у виборах.

Правоохоронці усі матеріали конфіскували. Проводиться розслідування.

Доповнення

росія, за даними Reuters, фінансувала поїздки молдовських православних священиків до москви та надавала їм дебетові картки з сотнями доларів, після чого священнослужителі створювали Telegram-канали, щоб впливати на вибори в Молдові. Метою кампанії було попередити вірян про інтеграцію з ЄС та пропагувати традиційні "русскіє" цінності.

Павло Зінченко

Новини Світу
Кишинів
Reuters
Європейський Союз
Молдова