Священна "виборча кампанія": Як росія вербувала молдавських священників для впливу на вибори – Reuters

росія, за даними Reuters, фінансувала поїздки молдавських православних священиків до москви та надавала їм дебетові картки з сотнями доларів, після чого священнослужителі створювали Telegram-канали, щоб впливати на вибори в Молдові. Метою кампанії було попередити вірян про інтеграцію з ЄС та пропагувати традиційні "русскіє" цінності. Молдова у неділю проводить вирішальні парламентські вибори, які можуть визначити подальший шлях країни між росією та Заходом. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Згідно із розслідуванням Reuters, у 2024 році кілька десятків молдавських православних священиків відвідали москву під час повністю оплачених поїздок, організованих російськими церковними та державними структурами.

Паломництво" включало лекції теологів та істориків, які наголошували на спільних культурних і релігійних традиціях росії та Молдови та закликали "триматися разом проти морально корумпованого Заходу". Перед поверненням додому священикам видавали дебетові картки російського банку з обіцянкою надходження грошей після повернення - так, за словами отця Міхая Біку, він отримав близько 1200 доларів.

В обмін на фінансування священники повинні були створювати Telegram-канали для своїх парафій, щоб поширювати інформацію про "небезпеку" прозахідного курсу уряду.

Росія вербує та навчає священників під час так званих паломництв "все включено", щоб перетворити релігію на зброю. Після повернення священники приїжджають до Молдови та використовують свій вплив, щоб посіяти недовіру – зазначив Станіслав Секрієру, радник президента Молдови з нацбезпеки.

Аналіз даних соціальних мереж Reuters показав, що за останній рік у Молдові з’явилося майже 90 нових Telegram-каналів парафіяльних спільнот, які щодня публікували контент, що підкреслював загрозу "європейських цінностей" та "ЛГБТ-ідеології". Одним із головних каналів був Sare şi Lumiña, який за три місяці опублікував понад 600 повідомлень, що майже втричі перевищує активність попередніх місяців.

Сьогодні наша країна стоїть перед доленосним вибором. Нам радять відмовитися від віри, мови та нашого коріння в обмін на іноземні правила та "європейські цінності" – йдеться в повідомленні одного з парафіяльних каналів.

Молдавська православна церква та архієпископ Марчел заявляють, що поїздки були чисто релігійними паломництвами, а нові Telegram-канали – ініціативою місцевих священників.

Поїздки священнослужителів до росії були просто паломництвами до святих місць, тоді як нові канали в соціальних мережах – це місцева ініціатива молдавської церкви – стверджує архієпископ.

За даними Reuters, три російські політичні агенти супроводжували священників під час паломництв і координували частину контенту в соціальних мережах. Серед них – Артем Старостін, член партії "єдина росія", Олександр Ральников та Сергій Лазарєв, пов’язані з кремлівськими структурами. Вони не надали коментарів щодо своєї участі.

На тлі цих подій Молдова проводить вирішальні парламентські вибори, а правляча партія президента Майї Санду ризикує втратити більшість. Речник ЄС підкреслив, що Брюссель продовжує підтримувати європейські амбіції Молдови та слідкує за можливим втручанням зовнішніх сил у вибори.

На третій день паломництва до Троїцької лаври отець Міхай Біку розповів Reuters, що його групу ознайомили з двома людьми в цивільному одязі, які не мали духовних титулів. Один із них, який назвав себе "Юрієм", нібито запропонував священникам створювати Telegram-канали, щоб фіксувати діяльність і передавати повідомлення парафіянам.

Пізніше групу розділили на менші команди та попросили підписати форми від російського державного "Промзв’язбанку", після чого учасникам видали дебетові картки.

У матеріалі Reuters йдеться про те, що інший священник, який побажав залишитися анонімним, підтвердив, що він та його дружина отримали картку "Промзв’язбанку" під час окремої поїздки восени 2024 року та разом отримали понад 800 доларів. Він заперечив будь-які умови, пов’язані з коштами, заявивши, що це була частина налагодження зв’язків московської церкви з молдавським духовенством.

Четверо інших священників повідомили Reuters, що багато колег отримували картки та гроші за поширення проросійських наративів серед парафіян.

Митрополит Кишинівський та московський

Біку, однак, відмовився виконувати план і через кілька тижнів перейшов до конкуруючої гілки православної церкви, пов’язаної з Румунією, залишивши собі 1200 доларів. Інші ж священники дотрималися вказівок: наприклад, у жовтні 2024 року команда церкви Святого Пантелеймона в Бєльцях запустила Telegram-канал за допомогою ІТ-фахівця, який не був громадянином Молдови.

Невдовзі після запуску на каналі з’явилися політичні пости, пов’язані з ЛГБТ та нібито "прагненням Румунії відокремити Молдову від російської церкви". Частину цих публікацій команда видалила, проте з’явилися нові.

За даними Reuters, з серпня 2024 року до травня 2025 року було створено 86 Telegram-каналів молдавських православних парафій, які загалом охопили близько 11 500 підписників. Понад три чверті каналів регулярно репостили контент із національного каналу Sare şi Lumiña, створеного в червні 2024 року, який за останній місяць охопив понад 27 000 осіб.

Імена конкретних адміністраторів каналу невідомі: частина публічно заперечує будь-який контроль, а Молдавська та російська православні церкви не відповіли на запити Reuters щодо участі в каналі.

