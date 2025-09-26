Священна "виборча кампанія": Як росія вербувала молдавських священників для впливу на вибори – Reuters

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 3352 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 7304 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 11890 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 19182 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 25658 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 25746 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 37885 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34933 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67387 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42832 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
42%
763мм
Популярнi новини
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05 • 22445 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів26 вересня, 01:49 • 14122 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС26 вересня, 02:59 • 23120 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto26 вересня, 03:46 • 18981 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 13470 перегляди
Публікації
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 11896 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 19186 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 25661 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 29404 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 35579 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Ярослава Магучіх
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Угорщина
Італія
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 3838 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 13549 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 29128 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 37216 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 70639 перегляди
Актуальне
TikTok
Financial Times
Truth Social
Brent
Шахед-136

Священна "виборча кампанія": Як росія вербувала молдавських священників для впливу на вибори – Reuters

Київ • УНН

 • 578 перегляди

росія фінансувала поїздки молдавських православних священників до москви та надавала їм дебетові картки, після чого священнослужителі створювали Telegram-канали для впливу на вибори в Молдові. Метою кампанії було попередити вірян про інтеграцію з ЄС та пропагувати традиційні російські цінності.

Священна "виборча кампанія": Як росія вербувала молдавських священників для впливу на вибори – Reuters
Фото: Reuters

росія, за даними Reuters, фінансувала поїздки молдавських православних священиків до москви та надавала їм дебетові картки з сотнями доларів, після чого священнослужителі створювали Telegram-канали, щоб впливати на вибори в Молдові. Метою кампанії було попередити вірян про інтеграцію з ЄС та пропагувати традиційні "русскіє" цінності. Молдова у неділю проводить вирішальні парламентські вибори, які можуть визначити подальший шлях країни між росією та Заходом. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно із розслідуванням Reuters, у 2024 році кілька десятків молдавських православних священиків відвідали москву під час повністю оплачених поїздок, організованих російськими церковними та державними структурами. 

Паломництво" включало лекції теологів та істориків, які наголошували на спільних культурних і релігійних традиціях росії та Молдови та закликали "триматися разом проти морально корумпованого Заходу". Перед поверненням додому священикам видавали дебетові картки російського банку з обіцянкою надходження грошей після повернення 

- так, за словами отця Міхая Біку, він отримав близько 1200 доларів.

У рф заявили про нібито підготовку НАТО до "окупації" Молдови - ЦПД РНБО23.09.25, 14:37 • 2554 перегляди

В обмін на фінансування священники повинні були створювати Telegram-канали для своїх парафій, щоб поширювати інформацію про "небезпеку" прозахідного курсу уряду. 

Росія вербує та навчає священників під час так званих паломництв "все включено", щоб перетворити релігію на зброю. Після повернення священники приїжджають до Молдови та використовують свій вплив, щоб посіяти недовіру 

– зазначив Станіслав Секрієру, радник президента Молдови з нацбезпеки.

Аналіз даних соціальних мереж Reuters показав, що за останній рік у Молдові з’явилося майже 90 нових Telegram-каналів парафіяльних спільнот, які щодня публікували контент, що підкреслював загрозу "європейських цінностей" та "ЛГБТ-ідеології". Одним із головних каналів був Sare şi Lumiña, який за три місяці опублікував понад 600 повідомлень, що майже втричі перевищує активність попередніх місяців.

Сьогодні наша країна стоїть перед доленосним вибором. Нам радять відмовитися від віри, мови та нашого коріння в обмін на іноземні правила та "європейські цінності" 

– йдеться в повідомленні одного з парафіяльних каналів.

Молдавська православна церква та архієпископ Марчел заявляють, що поїздки були чисто релігійними паломництвами, а нові Telegram-канали – ініціативою місцевих священників.

Поїздки священнослужителів до росії були просто паломництвами до святих місць, тоді як нові канали в соціальних мережах – це місцева ініціатива молдавської церкви 

– стверджує архієпископ. 

За даними Reuters, три російські політичні агенти супроводжували священників під час паломництв і координували частину контенту в соціальних мережах. Серед них – Артем Старостін, член партії "єдина росія", Олександр Ральников та Сергій Лазарєв, пов’язані з кремлівськими структурами. Вони не надали коментарів щодо своєї участі.

Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду22.09.25, 20:57 • 15193 перегляди

На тлі цих подій Молдова проводить вирішальні парламентські вибори, а правляча партія президента Майї Санду ризикує втратити більшість. Речник ЄС підкреслив, що Брюссель продовжує підтримувати європейські амбіції Молдови та слідкує за можливим втручанням зовнішніх сил у вибори.

На третій день паломництва до Троїцької лаври отець Міхай Біку розповів Reuters, що його групу ознайомили з двома людьми в цивільному одязі, які не мали духовних титулів. Один із них, який назвав себе "Юрієм", нібито запропонував священникам створювати Telegram-канали, щоб фіксувати діяльність і передавати повідомлення парафіянам.

Пізніше групу розділили на менші команди та попросили підписати форми від російського державного "Промзв’язбанку", після чого учасникам видали дебетові картки. 

Проросійські "ЗМІ" намагаються дискредитувати президента Молдови підробленими "меддокументами"19.09.25, 20:11 • 4277 переглядiв

У матеріалі Reuters йдеться про те, що інший священник, який побажав залишитися анонімним, підтвердив, що він та його дружина отримали картку "Промзв’язбанку" під час окремої поїздки восени 2024 року та разом отримали понад 800 доларів. Він заперечив будь-які умови, пов’язані з коштами, заявивши, що це була частина налагодження зв’язків московської церкви з молдавським духовенством.

Четверо інших священників повідомили Reuters, що багато колег отримували картки та гроші за поширення проросійських наративів серед парафіян. 

Митрополит Кишинівський та московський
Митрополит Кишинівський та московський

Біку, однак, відмовився виконувати план і через кілька тижнів перейшов до конкуруючої гілки православної церкви, пов’язаної з Румунією, залишивши собі 1200 доларів. Інші ж священники дотрималися вказівок: наприклад, у жовтні 2024 року команда церкви Святого Пантелеймона в Бєльцях запустила Telegram-канал за допомогою ІТ-фахівця, який не був громадянином Молдови.

росія докладає колосальних зусиль для дестабілізації Молдови напередодні виборів - МЗС17.09.25, 17:16 • 4024 перегляди

Невдовзі після запуску на каналі з’явилися політичні пости, пов’язані з ЛГБТ та нібито "прагненням Румунії відокремити Молдову від російської церкви". Частину цих публікацій команда видалила, проте з’явилися нові. 

За даними Reuters, з серпня 2024 року до травня 2025 року було створено 86 Telegram-каналів молдавських православних парафій, які загалом охопили близько 11 500 підписників. Понад три чверті каналів регулярно репостили контент із національного каналу Sare şi Lumiña, створеного в червні 2024 року, який за останній місяць охопив понад 27 000 осіб.

Імена конкретних адміністраторів каналу невідомі: частина публічно заперечує будь-який контроль, а Молдавська та російська православні церкви не відповіли на запити Reuters щодо участі в каналі.

російська мережа фейкових новин хоче вплинути на вибори в Молдові - ВВС22.09.25, 12:08 • 3132 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
НАТО
Мая Санду
Європейський Союз
Румунія
Молдова