росія докладає колосальних зусиль для дестабілізації Молдови напередодні виборів - МЗС

$41.180.06
48.660.16
ukenru
12:33 • 4676 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 22172 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 26520 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 32043 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 34018 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 93984 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 112362 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 52878 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 61850 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 101567 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.2м/с
88%
749мм
Популярнi новини
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17 вересня, 04:55 • 39522 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto17 вересня, 06:46 • 18889 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 40444 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко10:56 • 8674 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 11:08 • 15424 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 7344 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 40618 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 93982 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 112360 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 61011 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Урсула фон дер Ляєн
Вільям, принц Уельський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 35892 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 41450 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 70877 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 68342 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 72645 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Falcon 9
Dragon 2
Financial Times

росія докладає колосальних зусиль для дестабілізації Молдови напередодні виборів - МЗС

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Україна підтримує демократичні вибори в сусідній країні та готова допомагати Молдові рухатися до членства в ЄС.

росія докладає колосальних зусиль для дестабілізації Молдови напередодні виборів - МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що росія витрачає значні ресурси на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні виборів у країні. Він наголосив, що Україна підтримує демократичні вибори у сусідній країні та готова допомагати й спільно рухатися з Молдовою до членства в ЄС, пише УНН.

Деталі

На запитання про майбутні скорі вибори у Молдові та спроби рф втрутитися у цей демократичний процес, Тихий підтвердив, що такі спроби є і вони непоодинокі, втім така поведінка росії за його словами цілком очікувана.

Ми знаємо, що росія докладає колосальних зусиль для дестабілізації Молдови. Вливає в це гроші, вливає ресурси, намагається дестабілізувати за допомогою пропаганди, дезінформації, різних методів, різних дій. Все це на наші думки становить грубе втручання в внутрішні справи Молдови

- зазначив Тихий.

Він додав, що Україна розраховує на те, що вибори у цій сусідній країні відбудуться демократично, відкрито і бажає їй процвітання і гідного рівня життя, "які забезпечуватимуть наше майбутнє спільне членство в Європейському Союзі".

Ми вважаємо, що ми маємо далі рухатися спільно з Молдовою на цьому шляху, синхронно просуватися до нашого членства в Європейському Союзі, бо членство в ЄС для України та Молдови - це мир, безпека і гідний рівень життя. А росія, звісно, намагається всьому цьому перешкодити. Це не нове

- підкреслив речник.

Аби цього домогтися, за словами Тихого, рф буде сприяти дестабілізації ситуації та вдаватися до будь-яких деструктивних дій щодо Молдови й в цьому ключі Україна "завжди готова до надання всілякої допомоги й підтримки, щоб не допустити дестабілізації в регіоні".

Нагадаємо

29 серпня в Молдові стартувала парламентська виборча кампанія. Президент Майя Санду закликала до відповідальності та попередила про зовнішнє втручання.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія посилила онлайн-кампанію з дезінформації та використовує православних священиків і мережу ботів "матрьошка" для втручання у вибори. Вона також зазначила, що рф витратила на втручання у вибори минулого року кошти, що дорівнюють близько 1% ВВП Молдови.

Також у Молдові викрили схему підкупу виборців, організовану через додаток TAITO та фінансовану російськими структурами олігарха Ілана Шора. Людям обіцяли великі виплати за участь у мітингах і розповсюдження антиєвропейських матеріалів, але гроші вони не отримували.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Європейський Союз
Ілан Шор
Україна
Молдова