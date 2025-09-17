росія докладає колосальних зусиль для дестабілізації Молдови напередодні виборів - МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що росія витрачає значні ресурси на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні виборів у країні. Він наголосив, що Україна підтримує демократичні вибори у сусідній країні та готова допомагати й спільно рухатися з Молдовою до членства в ЄС, пише УНН.

Деталі

На запитання про майбутні скорі вибори у Молдові та спроби рф втрутитися у цей демократичний процес, Тихий підтвердив, що такі спроби є і вони непоодинокі, втім така поведінка росії за його словами цілком очікувана.

Ми знаємо, що росія докладає колосальних зусиль для дестабілізації Молдови. Вливає в це гроші, вливає ресурси, намагається дестабілізувати за допомогою пропаганди, дезінформації, різних методів, різних дій. Все це на наші думки становить грубе втручання в внутрішні справи Молдови - зазначив Тихий.

Він додав, що Україна розраховує на те, що вибори у цій сусідній країні відбудуться демократично, відкрито і бажає їй процвітання і гідного рівня життя, "які забезпечуватимуть наше майбутнє спільне членство в Європейському Союзі".

Ми вважаємо, що ми маємо далі рухатися спільно з Молдовою на цьому шляху, синхронно просуватися до нашого членства в Європейському Союзі, бо членство в ЄС для України та Молдови - це мир, безпека і гідний рівень життя. А росія, звісно, намагається всьому цьому перешкодити. Це не нове - підкреслив речник.

Аби цього домогтися, за словами Тихого, рф буде сприяти дестабілізації ситуації та вдаватися до будь-яких деструктивних дій щодо Молдови й в цьому ключі Україна "завжди готова до надання всілякої допомоги й підтримки, щоб не допустити дестабілізації в регіоні".

Нагадаємо

29 серпня в Молдові стартувала парламентська виборча кампанія. Президент Майя Санду закликала до відповідальності та попередила про зовнішнє втручання.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що росія посилила онлайн-кампанію з дезінформації та використовує православних священиків і мережу ботів "матрьошка" для втручання у вибори. Вона також зазначила, що рф витратила на втручання у вибори минулого року кошти, що дорівнюють близько 1% ВВП Молдови.

Також у Молдові викрили схему підкупу виборців, організовану через додаток TAITO та фінансовану російськими структурами олігарха Ілана Шора. Людям обіцяли великі виплати за участь у мітингах і розповсюдження антиєвропейських матеріалів, але гроші вони не отримували.