Суд у Молдові скасував заборону для проросійській партії брати участь у виборах

Конституційний суд Молдови скасував закон, який забороняв проросійській партії, пов'язаній з олігархом-втікачем Іланом Шором, брати участь у виборах. Членам брати партії також дозволено участь у виборах, незважаючи на засудження Шора за шахрайство.