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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21246 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140112 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129795 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127612 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129559 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193565 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76958 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164160 перегляди

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Молдова активізує розслідування щодо проросійських політичних структур

Влада Молдови активізує розслідування щодо проросійських політиків після затримання очільниці Гагаузії. Її підозрюють у корупції, пов'язаній з фінансуванням проросійського блоку.

Новини Світу • 28 березня, 01:40 • 14711 перегляди

ISW: російські агенти у Молдові намагаються скасувати перемогу Санду на виборах

Інститут вивчення війни повідомляє про спроби російських агентів дискредитувати перемогу Майї Санду на виборах у Молдові. Проросійські політики та олігархи поширюють заяви про нелегітимність результатів голосування.

Новини Світу • 5 листопада, 03:59 • 74848 перегляди

З рф до Молдови безкоштовно привезли громадян для голосування на виборах - ЗМІ

150 громадян Молдови були безкоштовно доставлені з росії через Стамбул для участі у другому турі виборів. Перевезення здійснювалося літаком та автобусами через Туреччину і Болгарію.

Новини Світу • 2 листопада, 18:02 • 26506 перегляди

Референдум у Молдові: 53,52% проголосували проти членства в ЄС

На референдумі в Молдові 53,52% виборців висловилися проти вступу до ЄС. Президентка Майя Санду заявила про "напад на свободу та демократію" та вплив "злочинних груп" у співпраці з іноземними силами.

Новини Світу • 21 жовтня, 01:35 • 19113 перегляди

У Молдові заявили, що її громадян готували в рф для організації заворушень

Поліція Молдови заявила про викриття програми, за якою громадян країни відправляли до росії для навчання організації заворушень. Програма пов'язана з проросійським олігархом Іланом Шором.

Новини Світу • 17 жовтня, 22:04 • 17936 перегляди

Молдова заблокувала російські сайти Яндекс, Rutube і Dzen

У Молдові за вказівкою Служби інформації та безпеки заблокували п'ять сайтів, включаючи російські Яндекс, Rutube і Dzen. Також заблоковано два сайти інтернет-телеканалу MD24, пов'язаного з олігархом Іланом Шором.

Новини Світу • 3 жовтня, 18:11 • 18027 перегляди

130 тисяч голосів за 15 мільйонів доларів: Молдова звинувачує рф у підкупі виборців напередодні референдуму щодо ЄС

Молдовська поліція заявила, що Росія перевела $15 млн 130 тисячам громадян для голосування проти вступу в ЄС. Кошти переказувались через мережу проросійського олігарха Ілана Шора.

Новини Світу • 3 жовтня, 17:09 • 17896 перегляди

Суд у Молдові скасував заборону для проросійській партії брати участь у виборах

Конституційний суд Молдови скасував закон, який забороняв проросійській партії, пов'язаній з олігархом-втікачем Іланом Шором, брати участь у виборах. Членам брати партії також дозволено участь у виборах, незважаючи на засудження Шора за шахрайство.

Новини Світу • 27 березня, 13:57 • 24379 перегляди