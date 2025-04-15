Влада Молдови активізує розслідування щодо проросійських політиків після затримання очільниці Гагаузії. Її підозрюють у корупції,
пов'язаній з фінансуванням проросійського блоку.
Інститут вивчення війни повідомляє про спроби російських агентів дискредитувати перемогу Майї Санду на виборах у Молдові. Проросійські політики та олігархи поширюють заяви про нелегітимність результатів голосування.
150 громадян Молдови були безкоштовно доставлені з росії через Стамбул для участі у другому турі виборів. Перевезення
здійснювалося літаком та автобусами через Туреччину і Болгарію.
На референдумі в Молдові 53,52% виборців висловилися проти вступу до ЄС. Президентка Майя Санду заявила про "напад на свободу та
демократію" та вплив "злочинних груп" у співпраці з іноземними силами.
Поліція Молдови заявила про викриття програми, за якою громадян країни відправляли до росії для навчання організації заворушень. Програма пов'язана з проросійським олігархом Іланом Шором.
У Молдові за вказівкою Служби інформації та безпеки заблокували п'ять сайтів, включаючи російські Яндекс, Rutube і Dzen. Також
заблоковано два сайти інтернет-телеканалу MD24, пов'язаного з олігархом Іланом Шором.
Молдовська поліція заявила, що Росія перевела $15 млн 130 тисячам громадян для голосування проти вступу в ЄС. Кошти переказувались
через мережу проросійського олігарха Ілана Шора.
Конституційний суд Молдови скасував закон, який забороняв проросійській партії, пов'язаній з олігархом-втікачем Іланом Шором,
брати участь у виборах. Членам брати партії також дозволено участь у виборах, незважаючи на засудження Шора за шахрайство.