Референдум у Молдові: 53,52% проголосували проти членства в ЄС
Київ • УНН
На референдумі в Молдові 53,52% виборців висловилися проти вступу до ЄС. Президентка Майя Санду заявила про "напад на свободу та демократію" та вплив "злочинних груп" у співпраці з іноземними силами.
Під час недільного референдуму в Молдові 53,52% виборців висловилися проти вступу країни до Європейського Союзу, згідно з попередніми підрахунками, які охоплюють близько 91% голосів. Про це повідомляє NewsMaker, передає УНН.
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Президентка Молдови Майя Санду, відзначаючи результати, заявила, що вони свідчать про "напад на свободу та демократію" в країні.
Санду підкреслила, що на результати вплинули "злочинні групи" в співпраці з іноземними ворожими силами, зокрема терористичною державою. Влада Молдови підозрює, що до 25% виборців могли зазнати впливу російських грошей. Молдова подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 року, після початку російського вторгнення в Україну, а переговори стартували у червні минулого року.
Одночасно з референдумом проходили президентські вибори. Відтак Санду отримала 38,17% голосів, а її суперник проросійський кандидат Олександр Стояногло – 28,61%
Додамо
Також поліція Молдови розкрила масштабну операцію впливу, в якій підозрюються близько 150 тисяч осіб, які отримали банківські перекази з рф. Операція пов’язана з проросійським бізнесменом Іланом Шором, який був заочно засуджений за шахрайство.
Майя Санду лідирує на виборах президента Молдови20.10.24, 23:51 • 18432 перегляди