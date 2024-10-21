Референдум в Молдове: 53,52% проголосовали против членства в ЕС
Киев • УНН
На референдуме в Молдове 53,52% избирателей высказались против вступления в ЕС. Президент Майя Санду заявила о "нападении на свободу и демократию" и влиянии "преступных групп" в сотрудничестве с иностранными силами.
Во время воскресного референдума в Молдове 53,52% избирателей высказались против вступления страны в Европейский Союз, согласно предварительным подсчетам, которые охватывают около 91% голосов. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.
Детали
Президент Молдовы Майя Санду, отмечая результаты, заявила, что они свидетельствуют о "нападении на свободу и демократию" в стране.
Санду подчеркнула, что на результаты повлияли "преступные группы" в сотрудничестве с иностранными враждебными силами, в частности террористическим государством. Власти Молдовы подозревают, что до 25% избирателей могли подвергнуться влиянию российских денег. Молдова подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, а переговоры стартовали в июне прошлого года.
Одновременно с референдумом проходили президентские выборы. Поэтому Санду получила 38,17% голосов, а ее соперник пророссийский кандидат Александр Стояногло - 28,61%
Добавим
Также полиция Молдовы раскрыла масштабную операцию влияния, в которой подозреваются около 150 тысяч человек, получивших банковские переводы из рф. Операция связана с пророссийским бизнесменом Иланом Шором, который был заочно осужден за мошенничество.
Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы20 октября 2024, 20:51 • 8101 просмотр