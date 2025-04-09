Власти Молдовы активизируют расследование в отношении пророссийских политиков после задержания главы Гагаузии. Ее подозревают в
коррупции, связанной с финансированием пророссийского блока.
Институт изучения войны сообщает о попытках российских агентов дискредитировать победу Майи Санду на выборах в Молдове. Пророссийские политики и олигархи распространяют заявления о нелегитимности результатов голосования.
150 граждан Молдовы были бесплатно доставлены из россии через Стамбул для участия во втором туре выборов. Перевозка осуществлялась
самолетом и автобусами через Турцию и Болгарию.
На референдуме в Молдове 53,52% избирателей высказались против вступления в ЕС. Президент Майя Санду заявила о "нападении на
свободу и демократию" и влиянии "преступных групп" в сотрудничестве с иностранными силами.
Полиция Молдовы заявила о разоблачении программы, по которой граждан страны отправляли в россию для обучения организации
беспорядков. Программа связана с пророссийским олигархом Иланом Шором.
В Молдове по указанию Службы информации и безопасности заблокировали пять сайтов, включая российские Яндекс, Rutube и Dzen. Также
заблокированы два сайта интернет-телеканала MD24, связанного с олигархом Иланом Шором.
Молдавская полиция заявила, что Россия перевела $15 млн 130 тысячам граждан для голосования против вступления в ЕС. Средства переводились через сеть пророссийского олигарха Илана Шора.
Конституционный суд Молдовы отменил закон, который запрещал пророссийской партии, связанной с беглым олигархом Иланом Шором,
участвовать в выборах. Членам брать партии также разрешено участие в выборах, несмотря на осуждение Шора за мошенничество.