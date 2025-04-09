Суд в Молдове отменил запрет для пророссийской партии участвовать в выборах

Конституционный суд Молдовы отменил закон, который запрещал пророссийской партии, связанной с беглым олигархом Иланом Шором, участвовать в выборах. Членам брать партии также разрешено участие в выборах, несмотря на осуждение Шора за мошенничество.