130 тысяч голосов за 15 миллионов долларов: Молдова обвиняет рф в подкупе избирателей накануне референдума по ЕС

В Молдове считают, что россия перевела на счета 130 тысяч граждан Молдовы более 15 млн долларов, чтобы они проголосовали против вступления страны в Европейский Союз. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Глава Генинспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцян заявил, что россия переводила деньги через «мафиозную» сеть пророссийского олигарха Илана Шора.

Молдова сталкивается с ранее невиданным подкупом избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией - заявил чиновник.

Молдавские правоохранители отмечают, что сумму 15 млн долларов было переведено гражданам страны только за сентябрь.

По данным следствия, основатель запрещенной одноименной пророссийской партии Илан Шор (в апреле он создал в Москве пророссийский блок молдавских партий «Победа» и стал его председателем) помог отмыть через сеть банков средства, предназначенные для подкупа избирателей.

Отмечается, что в Молдове Шора был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за банковское мошенничество.

Напомним,

Молдова проведет референдум 20 октября 2024 года по внесению евроинтеграции в свою Конституцию, что откроет путь к вступлению в ЕС.