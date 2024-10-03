130 тысяч голосов за 15 миллионов долларов: Молдова обвиняет рф в подкупе избирателей накануне референдума по ЕС
Киев • УНН
Молдавская полиция заявила, что Россия перевела $15 млн 130 тысячам граждан для голосования против вступления в ЕС. Средства переводились через сеть пророссийского олигарха Илана Шора.
В Молдове считают, что россия перевела на счета 130 тысяч граждан Молдовы более 15 млн долларов, чтобы они проголосовали против вступления страны в Европейский Союз. Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
Глава Генинспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцян заявил, что россия переводила деньги через «мафиозную» сеть пророссийского олигарха Илана Шора.
Молдова сталкивается с ранее невиданным подкупом избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией
Молдавские правоохранители отмечают, что сумму 15 млн долларов было переведено гражданам страны только за сентябрь.
По данным следствия, основатель запрещенной одноименной пророссийской партии Илан Шор (в апреле он создал в Москве пророссийский блок молдавских партий «Победа» и стал его председателем) помог отмыть через сеть банков средства, предназначенные для подкупа избирателей.
Отмечается, что в Молдове Шора был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за банковское мошенничество.
Напомним,
Молдова проведет референдум 20 октября 2024 года по внесению евроинтеграции в свою Конституцию, что откроет путь к вступлению в ЕС.