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130 тисяч голосів за 15 мільйонів доларів: Молдова звинувачує рф у підкупі виборців напередодні референдуму щодо ЄС

130 тисяч голосів за 15 мільйонів доларів: Молдова звинувачує рф у підкупі виборців напередодні референдуму щодо ЄС

Київ • УНН

 • 17885 перегляди

Молдовська поліція заявила, що Росія перевела $15 млн 130 тисячам громадян для голосування проти вступу в ЄС. Кошти переказувались через мережу проросійського олігарха Ілана Шора.

У Молдові вважають, що росія перевела на рахунки 130 тисяч громадян Молдови понад 15 млн доларів, аби вони проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Голова Генінспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцян заявив, що росія переказувала гроші через "мафіозну" мережу проросійського олігарха Ілана Шора.

Молдова стикається з раніше небаченим підкупом виборців у поєднанні з гібридною війною та дезінформацією

- заявив посадовець. 

Молдовські правоохоронці наголошують, що  суму 15 млн доларів було переведено громадянам країни лише за вересень.

За даними слідства, засновник забороненої однойменної проросійської партії Ілан Шор (у квітні він створив у Москві проросійський блок молдавських партій "Перемога" і став його головою) допоміг відмити через мережу банків кошти, призначені для підкупу виборців.

Зазначається, що у Молдові Шора було заочно засуджено до 15 років позбавлення волі за банківське шахрайство.

Нагадаємо

Молдова проведе референдум 20 жовтня 2024 року щодо внесення євроінтеграції до своєї Конституції, що відкриє шлях до вступу в ЄС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ilan-shorІлан Шор
moldovaМолдова

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