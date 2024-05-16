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У Молдові затвердили дату референдуму щодо вступу країни в ЄС

У Молдові затвердили дату референдуму щодо вступу країни в ЄС

Київ • УНН

 • 38816 перегляди

Молдова проведе референдум 20 жовтня 2024 року щодо внесення євроінтеграції до своєї Конституції, що відкриє шлях до вступу в ЄС.

Парламент Молдови затвердив дату референдуму про європейську інтеграцію країни – він відбудеться 20 жовтня 2024 року. Про це пише Newsmaker, передає УНН.

Деталі 

За відповідне рішення проголосували 55 депутатів партії влади "Дія і солідарність" (PAS). Ще 20 депутатів від опозиції утрималися, один депутат від опозиції проголосував проти.

Зазначається, що автори законопроєкту змінили питання, що виноситься на референдум. Так замість  запитання "Ви за приєднання Молдови до ЄС?" у бюлетені буде запитання: "Чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції в Конституцію Молдови".

Для вибору пропонується лише два варіанти відповіді : "Так" і "Ні".

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Доповнення

Одна з авторів законопроєкту про проведення референдуму, депутатка PAS Вероніка Рошка, зауважила, що у виборчому бюлетені буде зазначено конкретні зміни, які буде внесено до Конституції, якщо на референдумі більшість виборців проголосують ЗА.

Контекст 

У разі позитивно рішення референдуму у Конституції Молдови з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Кишинів приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС.

Після приєднання до цих договорів і актів у них буде пріоритет перед національними законами.

Нагадаємо

Посол Молдови при ЄС Данієла Морар розраховує, що Кишинів може розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця червня 2024 року, просуваючись у процесі вступу швидше, ніж країни Західних Балкан.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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