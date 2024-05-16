У Молдові затвердили дату референдуму щодо вступу країни в ЄС

Парламент Молдови затвердив дату референдуму про європейську інтеграцію країни – він відбудеться 20 жовтня 2024 року. Про це пише Newsmaker, передає УНН.

Деталі

За відповідне рішення проголосували 55 депутатів партії влади "Дія і солідарність" (PAS). Ще 20 депутатів від опозиції утрималися, один депутат від опозиції проголосував проти.

Зазначається, що автори законопроєкту змінили питання, що виноситься на референдум. Так замість запитання "Ви за приєднання Молдови до ЄС?" у бюлетені буде запитання: "Чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції в Конституцію Молдови".

Для вибору пропонується лише два варіанти відповіді : "Так" і "Ні".

До кінця 2024 року Молдова вийде з усіх угод, підписаних у рамках СНД

Доповнення

Одна з авторів законопроєкту про проведення референдуму, депутатка PAS Вероніка Рошка, зауважила, що у виборчому бюлетені буде зазначено конкретні зміни, які буде внесено до Конституції, якщо на референдумі більшість виборців проголосують ЗА.

Контекст

У разі позитивно рішення референдуму у Конституції Молдови з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Кишинів приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС.

Після приєднання до цих договорів і актів у них буде пріоритет перед національними законами.

Нагадаємо

Посол Молдови при ЄС Данієла Морар розраховує, що Кишинів може розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця червня 2024 року, просуваючись у процесі вступу швидше, ніж країни Західних Балкан.