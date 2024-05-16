В Молдове утвердили дату референдума по вступлению страны в ЕС

Парламент Молдовы утвердил дату референдума о европейской интеграции страны - он состоится 20 октября 2024 года. Об этом пишет Newsmaker, передает УНН.

Детали

За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов партии власти "Действие и солидарность" (PAS). Еще 20 депутатов от оппозиции воздержались, один депутат от оппозиции проголосовал против.

Отмечается, что авторы законопроекта изменили вопрос, который выносится на референдум. Так вместо вопроса "Вы за присоединение Молдовы к ЕС?" в бюллетене будет вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдовы".

Для выбора предлагается только два варианта ответа : "Да" и "Нет".

До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ

Дополнение

Одна из авторов законопроекта о проведении референдума, депутат PAS Вероника Рошка, отметила, что в избирательном бюллетене будут указаны конкретные изменения, которые будут внесены в Конституцию, если на референдуме большинство избирателей проголосуют ЗА.

Контекст

В случае положительного решения референдума в Конституции Молдовы появится отдельная статья "Европейская интеграция". В ней укажут, что Кишинев присоединяется к договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС.

После присоединения к этим договорам и актам у них будет приоритет перед национальными законами.

Напомним

Посол Молдовы при ЕС Даниэла Морар рассчитывает, что Кишинев может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца июня 2024 года, продвигаясь в процессе вступления быстрее, чем страны Западных Балкан.