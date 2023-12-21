Власти Молдовы до конца 2024 года к концу 2024 года планируют выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ. Об этом сказала депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Дойна Герман, передает УНН.

Мы находимся практически на заключительном этапе. Мы предложили до конца 2024 года завершить этот процесс. Но это не означает, что не останется несколько нерешенных вопросов - сказала Дойна Герман.

Детали

По ее словам, на данном этапе этом этапе Молдова проводит процесс технического расторжения договоров, подписанных в рамках СНГ. Она уточнила, что после расторжения всех подписанных договоров выход страны из СНГ можно будет считать состоявшимся, и Молдове не обязательно будет принимать дополнительные декларации или резолюции.

Напомним,

Правительство Молдовы исключило Содружество независимых государств из списка организаций, которым она платит ежегодные членские взносы. Решение приняли после денонсации членства в общественных организациях и "банковских санкций, наложенных на рф".

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