Молдова отказалась от российских газа и электроэнергии - премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Молдова больше не использует российский природный газ или электроэнергию после того, как сократила свою зависимость с начала войны в Украине, заявил в четверг премьер-министр страны Дорин Речан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Если в начале войны 100% энергии, потребляемой в Молдове, поступало из... россии, то сегодня Молдова может существовать абсолютно без природного газа или электричества из россии", - заявил он на конференции по безопасности в Бухаресте.
"Молдова больше не потребляет российский газ, она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - отметил Речан.
Напомним
В марте Молдова возобновляла закупки газа у российского "газпрома".