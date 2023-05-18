Молдова отказалась от российских газа и электроэнергии - премьер

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"Если в начале войны 100% энергии, потребляемой в Молдове, поступало из... россии, то сегодня Молдова может существовать абсолютно без природного газа или электричества из россии", - заявил он на конференции по безопасности в Бухаресте.

"Молдова больше не потребляет российский газ, она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - отметил Речан.

Напомним

В марте Молдова возобновляла закупки газа у российского "газпрома".