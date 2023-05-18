Молдова відмовилася від російських газу і електроенергії - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Молдова більше не використовує російський природний газ чи електроенергію після того, як скоротила свою залежність із початку війни в Україні, заявив у четвер прем'єр-міністр країни Дорін Речан, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Якщо на початку війни 100% енергії, що споживається в Молдові, надходило з... росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу або електрики з росії", - заявив він на конференції з безпеки у Бухаресті.
"Молдова більше не споживає російський газ, вона інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - зазначив Речан.
Нагадаємо
У березні Молдова відновлювала закупівлі газу в російського "газпрому".