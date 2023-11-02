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Молдова відмовилась платити членські внески в СНД і готується виходити з організації

Київ • УНН

 • 163853 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Уряд Молдови виключить Співдружність незалежних держав зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески. Рішення ухвалили після денонсації членства у громадських організаціях і "банківських санкцій, накладених на рф".Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Молдова відмовилась платити членські внески в СНД і готується виходити з організації

Деталі

Згідно з проектом рішення Міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків в міжнародних організаціях у 2023 році зменшується на 16 млн леїв (з 66,5 млн до 50,5 млн леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що країна більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях співтовариства.

Зазначається, що на тлі російського вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації, створеної в 1991 році, після розпаду СРСР.

Нагадаємо

6 жовтня Кабінет міністрів України зупинив дію угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі зі злочинністю у частині відносин уряду України з урядами рф та білорусі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Санду звинуватила рф в "купівлі" виборців на місцевих виборах у Молдові

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